Frana sulla Faentina, tratto riapre da questa sera

Riapre questa sera, dalle 20, al traffico a doppio senso di marcia il tratto della via Faentina chiuso dopo la frana avvenuta in località Manzolo, nel territorio di Fiesole (Firenze). Lo stabilisce un’ordinanza della Città metropolitana di Firenze.

Autolinee Toscane informa che tutte le linee autobus impegnate sulla Faentina deviate torneranno progressivamente al regolare percorso, senza più deviazioni né modifiche temporanee. Dalla riapertura della strada, si spiega in una nota, la linea 21 tornerà a svolgere il suo itinerario. Da domani, anche la linea extraurbana 319A tornerà a svolgere servizio sull’itinerario consueto e, contestualmente, non verrà più effettuata la navetta di collegamento tra Pratolino-Olmo-Borgo San Lorenzo che era stata attivata per il periodo di chiusura della strada.

La Città metropolitana spiega che questo pomeriggio si sono concluse le operazioni di messa in sicurezza della parete rocciosa sul versante a monte della via Faentina, in località Manzolo a Pian di Mugnone, nel comune di Fiesole, dalla quale lo scorso 6 gennaio era crollato un masso enorme, fermandosi nelle adiacenze di una casa. A scopo precauzionale era stata disposta la totale chiusura al transito di un tratto di circa 150 metri della stessa via Faentina (dal km 5+600 al km 5+750), in accordo col Comune di Fiesole.

“Ringrazio i tecnici della Città metropolitana, la Protezione civile e l’Università il cui lavoro ha consentito di affrontare questa situazione di criticità, su un’arteria di viabilità particolarmente importante”, dichiara la sindaca della Metrocittà Sara Funaro. Con la riapertura della Faentina decadono da domani le ordinanze comunali temporanee sulle strade di competenza del Comune di Fiesole.