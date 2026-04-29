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San Marcello Pistoiese: sindaci dormono in tenda a difesa ospedale Ospedale

By Domenico Guarino
Sindaci a difesa dell'ospedale
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Protagonisti i sindaci di San Marcello Luca Marmo, di Abetone Cutigliano Gabriele Bacci, di Sambuca Pistoiese Marco Breschi, e di Marliana Federico Bruschi, che hanno deciso di raccogliere l’appello dell’associazione Zeno Colò

Quattro sindaci della Montagna pistoiese trascorreranno la notte del 30 aprile in tenda davanti all’ospedale Pacini di San Marcello a difesa del”ospedale  Protagonisti i sindaci di San Marcello Luca Marmo, di Abetone Cutigliano Gabriele Bacci, di Sambuca Pistoiese Marco Breschi, e di Marliana Federico Bruschi, che hanno deciso di raccogliere l’appello dell’associazione Zeno Colò e di partecipare al presidio che andrà avanti fino al 2 maggio. Lo rende noto la stessa associazione.

“Siamo contenti che i sindaci abbiano deciso di partecipare, anche fisicamente al nostro presidio – spiega in una nota il portavoce della Zeno Colò Simone Ferrari -. Il grande movimento di persone che hanno voluto lasciare una testimonianza nel libro firme e l’attenzione sia mediatica che istituzionale registrata da questa iniziativa ci dà la conferma che ci stiamo muovendo nella direzione giusta. La salute non è un privilegio geografico. È un diritto”.

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