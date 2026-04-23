Il 25 aprile Sambuca Pistoiese scende in piazza per difendere il diritto alla salute nelle aree interne e montane

Il sindaco Marco Breschi : “da anni viviamo una solitudine sanitaria sempre più grave: nessun medico di medicina generale, servizi di emergenza-urgenza a rischio, Guardia Medica ridotta. A pagare il prezzo più alto sono gli anziani, le famiglie, chi non può spostarsi facilmente”.
Quella di Sambuca non è un’iniziativa isolata: il presidio fa parte di un calendario di
mobilitazioni che unisce le comunità dell’intera Unione comuni montani Appennino
Pistoiese.
Appuntamento il 25 aprile 2026 – Sambuca Pistoiese, Piazza Pertini – Taviano dalle ore 10.30 in poi. Per tutta la giornata: interventi, testimonianze, letture dal palco e raccolta firme per una lettera indirizzata all’Assessora regionale alla Sanità, Monia Monni, per chiedere l’apertura di un tavolo di lavoro su nuove soluzioni per i nostri territori.