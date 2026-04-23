www.controradio.it Cambia Uomo Cambia 2026. Soy Nevenka Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:07:25 Share Share Link Embed

Cambia Uomo Cambia, la rassegna di film per il contrasto alla violenza maschile sulle donne, giunge al suo terzo appuntamento con “Il mio nome è Nevenka” di Icíar Bollaín. Protagonista è il potere maschile, la sua seduzione che va di pari passo con la sua violenza; un potere politico che non ammette rifiuti e non dà alle donne la possibilità di dire No. E i tribunali non saranno altro che luoghi di pena, nei quali ad essere colpevolizzata è la vittima. Saranno presenti il giornalista Benedetto Ferrara e l’esperto di cinema Carlo Pellegrini.

Benedetto Ferrara ha intervistato Andrea Bagni sul prossimo appuntamento previsto il 28 aprile alle 21:00 al Cinema La Compagnia di Firenze.

Ingresso per i soci del Controradio Club 3,00 €.

La rassegna è a cura di “Impariamo a dire Noi – Comitato civico per il contrasto della violenza maschile sulle donne del Circolo Arci 25 aprile”, in collaborazione con il Comune di

Firenze, con Fondazione Sistema Toscana e Fondazione CR Firenze.