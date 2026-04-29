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ToscanaCronacaPartecipo' a sciopero Sudd Cobas: seconda studentessa Machiavelli-Capponi segnalata ai servizi sociali 
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Partecipo’ a sciopero Sudd Cobas: seconda studentessa Machiavelli-Capponi segnalata ai servizi sociali 

By Domenico Guarino
Studentessa Patrizia Pepe SUDD Cobas Firenze, assistenti sociali

Un’altra studentessa del liceo Machiavelli-Capponi di Firenze è stata segnalata ai servizi sociali dalla procura per aver partecipato lo scorso 8 novembre al presidio davanti alla boutique di Patrizia Pepe in piazza Duomo a Firenze promosso dal sindacato Sudd Cobas, in solidarietà con i lavoratori della stireria L’Alba di Montemurlo (Prato).

La protesta  sfociò nell’occupazione simbolica del negozio. la notizia della seconda studentessa segnalata è stata resa nota dal  Collettivo studentesco K1.

“Un mese fa sono stati avvisati i miei genitori – racconta Iris, 16 anni – e il 16 aprile mi è stato detto della segnalazione e che avrei ricevuto una visita domiciliare da parte degli assistenti sociali” che ancora non c’è stata. Un caso analogo a quello avvenuto a febbraio che ha avuto come protagonista Haji, 17 anni e stesso liceo, anche lei presente al presidio davanti a Patrizia Pepe. “Fa pensare questo nuovo modus operandi nei confronti di chi mostra solidarietà nei confronti delle lotte sindacali – aggiunge Iris -. Vengono fatte pressioni non solo sulla persona coinvolta ma anche sui familiari. Questa cosa per me è comunque solo un incentivo per continuare a lottare”.

Di “accanimento” nei confronti degli studenti “ma in particolare delle studentesse”, del Machiavelli-Capponi parla Francesco, del Collettivo studentesco K1. “”Avevamo già denunciato quanto accaduto tra ottobre e dicembre quando sette studentesse erano state pedinate in momenti ‘normali’ della loro vita quotidiana. Preoccupa – conclude – il metodo della procura, fare questo tipo di indagine e cercare tramite i servizi sociali, qualche forma di disagio o di criminalità”.

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