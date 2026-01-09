Frana sulla Faentina, resta chiusa per verifiche alla parete di roccia. Info sulla viabilità

Per la frana sulla Faentina fuori Firenze, nel territorio di Fiesole, verso il Mugello, potrebbero esserci altre rocce a rischio di distacco dalla collina: in attesa di saperlo la strada rimane chiusa senza previsioni sui tempi di riapertura. Aggiornamenti QUI sulle verifiche e la viabilità

Sono in corso rilievi geologici anche con droni, grazie a una convenzione con l’Università di Firenze, e che viene verificato il movimento franoso in atto. I rilievi sono per mappare la morfologia della vecchia cava sotto Fontelucente, località dove è crollato un masso. La Città Metropolitana è pronta a intervenire rimuovendo eventuali altri massi instabili, pericolanti, condizione da chiarire per poter riaprire la strada, una delle poche che collega il capoluogo al Mugello.

La situazione è seguita dalla Sala della Protezione Civile della Città Metropolitana e della prefettura di Firenze, in raccordo col Comune di Fiesole.

Mentre la Faentina resta chiusa a Pian di Mugnone, la Città Metropolitana raccomanda agli automobilisti da e per il Mugello di usare la via Bolognese. Per chi raggiunge Olmo e deve scendere a Firenze consiglia di proseguire verso Pratolino e prendere la Bolognese.

La chiusura potrebbe avere ripercussioni sulla viabilità nel territorio comunale di Firenze, con possibilità di aggravi di traffico sulla stessa via Bolognese e in zona Cure.

Il Comune di Fiesole ha invertito il senso della circolazione via Badia dei Roccettini per agevolare il percorso verso l’ospedale di Careggi; in conseguenza di questa modifica alla viabilità, l’itinerario per recarsi da Firenze a Fiesole segue il tragitto da viale Volta e via San Domenico.