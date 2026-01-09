Addio a Gianpaolo Donzelli: neonatologo di fama mondiale

Neonatologo di fama mondiale, presidente Fondazione Meyer e pioniere della Carta di Firenze. Cordoglio della sindaca Funaro e della presidente Saccardi: «Uomo di scienza e umanità».

È morto ieri sera a Firenze il professor Gianpaolo Donzelli, luminare della neonatologia toscana, nato a Rovigo il 12 novembre 1947. Laureato a Bologna e specializzato a Firenze, dal 1973 ha dedicato la vita al Meyer, dirigendo la Terapia Intensiva Neonatale e promuovendo missioni umanitarie come quella in Tanzania (1975-77). Ricercatore CNR e Università di Firenze, autore di oltre 500 pubblicazioni e 8 volumi, è stato coordinatore regionale malattie pediatriche, membro Comitato Bioetica nazionale e promotore della Carta di Firenze (2006) sulle cure ai prematuri estremi.​ Il Meyer lo celebra come “ineguagliabile animatore con il suo sorriso, professionalità e amore per i piccoli pazienti”: presidente Fondazione, ha forgiato la struttura pediatrica toscana. Cordoglio unanime: la sindaca Sara Funaro (“amicizia profonda, visionario per una Firenze a misura di bambino; ricordo la missione 2017 in Brasile‑Argentina”) e la presidente Consiglio regionale Stefania Saccardi (“perdita per Toscana, sanità e cultura; intelligenza curiosa e ascolto mancheranno”).​ I funerali domani alle 15 a San Miniato al Monte. Firenze onora un’eredità di competenza etica e cura: dai neonati salvati alla Fondazione che porta il suo segno indelebile.