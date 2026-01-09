Frana sulla Faentina, resta chiusa senza previsione di riaprirla per ora

Per la frana sulla Faentina fuori Firenze, nel territorio di Fiesole, verso il Mugello, potrebbero esserci altre rocce a rischio di distacco dalla collina: in attesa di saperlo la strada rimane chiusa senza previsioni sui tempi di riapertura. Lo riporta la Città Metropolitana di Firenze facendo sapere che sono in corso rilievi geologici anche con droni, grazie a una convenzione con l’Università di Firenze, e che viene verificato il movimento franoso in atto.