Meyer, aumentano i giovani pazienti con disturbi pschiatrici

C’è un nuovo allarme relativo alla salute dei giovanissimi: sono i disturbi pischiatrici, e il numero dei pazienti è in continuo aumento. Il Meyer, già in affanno per la crescente domanda di cura, sta cercando altri posti letto. I dodici del reparto appena inaugurato non bastano più, soprattutto per i casi acuti. Assessorato alla salute e ASL Toscana Centro stanno pensando a una struttura convenzionata. Fino a tre anni fa i ragazzi venivano assistiti prima dentro il CTO e poi a Villa Ulivella.