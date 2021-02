Concerti video streaming dal Teatro della Pergola

Al via una serie di concerti video in streaming dal Teatro della Pergola, all’insegna dei nuovi talenti. Tre appuntamenti, dal 6 al 20 febbraio, pensati volutamente per dare spazio a giovani e promettenti musicisti, che più di tutti soffrono dell’impossibilità di suonare dal vivo in questo periodo.

A partire dal 6 febbraio gli Amici della Musica di Firenze presentano una rassegna di concerti realizzati al Teatro della Pergola, l’abituale sede delle loro stagioni, e trasmessi in streaming video sul canale YouTube dell’Associazione.

E’ la prima volta che l’Associazione concertistica, attraverso le nuove tecnologie, realizza una programmazione vera e propria oltre alla trasmissione del materiale tratto dal proprio archivio. Tre appuntamenti, dal 6 al 20 febbraio, pensati volutamente per dare spazio a giovani e promettenti musicisti, forse coloro che più di tutti soffrono dell’impossibilità di suonare dal vivo in questo periodo.

Si parte sabato 6 febbraio, alle ore 16.00, dal Teatro della Pergola dove si esibiranno in concerto il Quartetto Shaborùz e il Quartetto Kaleidos. I due quartetti vincitori del Primo Concorso Internazionale “Piero Farulli” per Quartetti d’archi Junior, ideato da Adriana Verchiani Farulli e promosso dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Centenario della nascita di Piero Farulli. L’iniziativa fa parte di Farulli100, www.farulli100.com. Il programma, per entrambi gli ensemble, sarà interamente beethoveniano.

Gli appuntamenti successivi, il 13 e 20 febbraio, sempre alle ore 16.00, vedranno protagonista l’Orchestra Galilei della Scuola di Musica di Fiesole diretta da Edoardo Rosadini. In programma le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi, che verranno trasmesse in streaming in due parti; Primavera ed Estate nel primo concerto, Autunno ed Inverno nel secondo.

Concerti in streaming video dal Teatro della Pergola

sul Canale YouTube degli Amici della Musica

Info: www.amicimusicafirenze.it

PROGRAMMA:

Sabato 6 febbraio, ore 16.00

CONCERTO DEI VINCITORI DEL CONCORSO INTERNAZIONALE

“PIERO FARULLI”PER QUARTETTI D’ARCHI JUNIOR

QUARTETTO KALEIDOS – Vincitori del Secondo Premio

Daniele Dalpiaz violino, Wenxiao Zou violino

Simona Collu viola, Maria Salvatori violoncello

L. Van BEETHOVEN – Quartetto in Si bem maggiore op. 18 n.6

QUARTETTO SHABORÙZ – Vincitori del Primo Premio

Angela Tempestini violino, Amedeo Ara violino

Caterina Bernocco viola, Marina Margheri violoncello

L. Van BEETHOVEN – Quartetto in sol maggiore op.18 n.2

Sabato 13 febbraio, ore 16.00

LE QUATTRO STAGIONI

Orchestra Galilei Edoardo Rosadini direttore

Daniele Dalpiaz violino

Wenxiao Zou violino

VIVALDI – La Primavera, Concerto n. 1 in Mi Maggiore op.8, RV 26 A. VIVALDI – L’Estate, Concerto n. 2 in Sol Minore op.8, RV 315

Sabato 20 febbraio, ore 16.00

LE QUATTRO STAGIONI

Orchestra Galilei Edoardo Rosadini direttore

Angela Tempestini violino

VIVALDI – L’Autunno, Concerto n. 3 in Fa Maggiore op.8, RV 293

A. VIVALDI – L’Inverno, Concerto n. 4 in Fa Minore op.8, RV 297