Amici della Musica: omaggio a Sviatoslav Richter

Riprendono le attività a distanza degli Amici della Musica, per rimanere vicini al proprio pubblico anche in questo periodo di chiusura dei teatri. Le iniziative di questa settimana saranno dedicate al pianista Sviatoslav Richter.

Sabato 9 gennaio, alle ore 16.15, sul canale YouTube dell’Associazione verrà trasmessa la registrazione del concerto che Richter tenne al Teatro Verdi a Firenze il 23 settembre 1994.

Il programma del concerto in streaming comprende tre Sonate di L. van Beethoven: la “Patetica” op. 13, la Sonata op. 14 n. 1 in Mi maggiore e la Sonata op. 26 in La bemolle maggiore (parte di un programma più ampio che dal vivo ne comprendeva originariamente cinque, due delle quali non sono presenti nella registrazione).

Il concerto sarà reso disponibile nella formula di un vero e proprio evento online: sarà possibile ascoltarlo nel giorno e nell’orario stabilito, ma non successivamente.

Il sito degli Amici della Musica si arricchisce in questo periodo di approfondimenti musicali, curiosità e aneddoti, condivisione di foto e materiali d’archivio in un percorso propedeutico alla Mostra sul Centenario che sarà curata da Moreno Bucci nel 2021. Tra le novità di questa settimana spunta quindi dagli archivi la rassegna stampa del concerto di Sviatoslav Richter del 1994.

Un nuovo contributo si aggiunge inoltre a “La memoria del pubblico”, la rubrica che raccoglie gli aneddoti e i ricordi dei frequentatori delle stagioni degli Amici della Musica.

Maggiori informazioni su www.amicimusicafirenze.it. Dallo stesso link è possibile iscriversi alla newsletter per ricevere regolarmente via e-mail i nuovi contenuti. Per ascoltare QUI