Hi-Ho Music Festival, 14 concerti in natura nel Compitese

Hi-Ho Music Festival: Giulia Mei, The Zawose Queens, Daiana Lou, Casadilego, Andrea Tofanelli Jazz Quartet, Amalfitano e molti altri. A Pieve e Sant’Andrea di Compito (Capannori) quattordici concerti in sette serate nell’estate 2025. Spazio alla nuova scena musicale italiana, alle contaminazioni e ai giovani artisti del territorio

Sette giorni e quattordici concerti in mezzo alla natura, da Giulia Mei ad Amalfitano. La seconda edizione dello “Hi-Ho Music Festival”, che si svolgerà a Pieve e Sant’Andrea di Compito (Capannori) nei mesi di luglio e agosto, non cambia la sua missione ma propone un nuovo modello di fruizione: valorizzare i giovani talenti musicali già attivi sulla scena nazionale e offrire visibilità ad artisti locali e ai loro progetti culturali con un doppio concerto, il primo all’interno del Camellietum Compitese (ore 18) e il secondo sul main stage del Centro Culturale Compitese (ore 21), che organizza il festival col patrocinio del Comune di Capannori e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e della Fondazione Coesione Sociale (media partner è Controradio).

Dopo l’anteprima avvenuta nell’ambito del Festival del Bosco, con il concerto di Hugo Race – che ha collaborato a lungo con Nick Cave e il cui ultimo album, “The Vigil”, l’ha realizzato insieme a Gianni Maroccolo – e le aperture dei giovani Maca (Marco Corveddu) e Landre (Federico Andreoni), dalla prossima settimana lo “Hi-Ho Music Festival” entra nel vivo. Sul palco principale, a partire dalle ore 21, si esibiranno Giulia Mei (18 luglio), The Zawose Queens (26 luglio), Daiana Lou (27 luglio), Casadilego (2 agosto), Andrea Tofanelli Jazz Quartet (6 agosto) e Amalfitano (9 agosto). Sui palchi del Camellietum Compitese, a partire dalle ore 18, ci saranno invece Gionata (18 luglio), Zam Dembélé e Paolo Sodini (26 luglio), Igor Santini e Andrea Checcucci (27 luglio), Ensamble BargaJazz con Open Jam (6 agosto), Tyto e Piero Perelli (9 agosto). Tutti i concerti sono a ingresso libero ad accezione di Andrea Tofanelli (5 euro, evento realizzato in collaborazione con il Comune di Capannori) e The Zawose Queens (15 euro intero, 8 euro ridotto, omaggio fino a 10 anni; a cura di Aldes / Spam!).

Il Festival, che quest’anno fa un passo in avanti, propone un numero maggiore di appuntamenti rispetto alla prima edizione e rappresenta una vetrina eccezionale per i giovani artisti già noti alla scena nazionale, ma anche per i giovani artisti emergenti del nostro territorio» afferma l’assessora alla cultura, Claudia Berti. «Promuovere il protagonismo giovanile e i giovani artisti – aggiunge Berti – rappresenta sicuramente un obiettivo della nostra amministrazione, che molto volentieri collabora alla realizzazione di questa manifestazione che sapientemente crea un connubio vincente tra cultura, musica e luoghi suggestivi e paesaggisticamente rilevanti».

Tutti i concerti sono a ingresso gratuito (eccetto The Zawose Queens e Tofanelli Jazz Quartet) e si svolgeranno sui palchi del Centro Culturale Compitese (via Fonda 1, Pieve di Compito, Capannori – Lucca) e del Camellietum Compitese (via del Cantiere, Sant’Andrea di Compito, Capannori – Lucca). Tutte le sere bar aperto e spazio gastronomico con taglieri, piatti vegetariani e panini gourmet. Il programma completo e le informazioni logistiche sono reperibili su camelielucchesia.it, su facebook e instagram (@cc.compitese).