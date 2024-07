I Hate My Village in concerto a Firenze

I Hate My Village, il supergruppo della scena indipendente italiana a Firenze. Adriano Viterbini (BSBE), Fabio Rondanini (Calibro 35, Afterhours), Marco Fasolo (Jennifer Gentle) e Alberto Ferrari (Verdena) saranno in concerto domenica 28 luglio all’Anfiteatro delle Cascine



Un disco e un tour che segnano il ritorno della super band più amata della scena indipendente nostrana, formata da quattro protagonisti assoluti della nostra musica: Adriano Viterbini (Bud Spencer Blues Explosion), Fabio Rondanini (Calibro 35, Afterhours), Marco Fasolo (Jennifer Gentle) e Alberto Ferrari (Verdena). Gli I Hate My Village saranno in concerto domenica 28 luglio all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale, a Firenze.

Presenteranno il nuovo album “Nevermind The tempo”. Un disco sgrammaticato che non cerca nessuna grammatica, che non rincorre a nessuna architettura musicale ma che tratteggia un mondo che non ha eguali nel panorama musicale del nostro Paese: storto e distorto, visionario e magico, improbabile e allucinato, inconfondibile e travolgente.

I biglietti – posto unico 23 euro – sono disponibili su www.ticketone.it e nei punti vendita Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita. Info www.lndf.it.

“Nevermind The Tempo” racchiude lo spirito e gli intenti che animano la band fin dalla sua nascita, avvenuta nel 2018: dieci canzoni ‘che mostrano come viaggiare attraverso i suoni dell’Africa senza sembrare un turista bianco, come autodistruggersi in modo creativo e come far transitare parole e suoni, senza badare troppo alla narrazione’, afferma Adriano Viterbini.

“Nevermind The tempo” è un elogio dell’approssimazione come risposta all’assillante ricerca di perfezione del nostro tempo. È la fusione brillante, selvatica e sfacciata di quattro artisti diversissimi ma capaci di completarsi alla perfezione, in modo naturale e istintivo, plasmando un mosaico sonoro disallineato ma meticolosamente assemblato, formato da tasselli imprecisi di intuizioni sorprendenti, combinazioni irriverenti e contaminazioni che corrodono ogni regola o equilibrio precostituito.

Info concerto Firenze

Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale – Parco delle Cascine – Firenze

Info www.lndf.it

Biglietti

Posto unico 23 euro