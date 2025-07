Tre Allegri Ragazzi Morti prosegue il tour estivo

Continua il fitto tour estivo dei Tre Allegri Ragazzi Morti, che fino alla fine di luglio attraverserà i principali festival italiani e alcune location d’eccezione. Giovedì 10 luglio a Firenze al parco delle Cascine con ingresso gratuito.

Partita lo scorso 24 maggio dall’XI edizione di ARF! Festival del Fumetto di Roma, dove i mondi musicali e visivi della band si sono fusi in un concerto e in una mostra, la tournée estiva manterrà al centro l’incontro tra rock e fumetto, con alcune tappe che ospiteranno la collezione di “TARM Fan Art”, cioè le opere che i fan hanno costruito sull’immaginario del gruppo e che hanno regalato loro nel corso degli anni. Sarà possibile individuare queste occasioni collegandosi ai canali social ufficiali dei Tre Allegri Ragazzi Morti. Mascherati e animati da puro Rock’n’Roll, sono pronti a riportare la gioia delle loro performance live, con nuovi travestimenti e canzoni provenienti dal loro inossidabile repertorio e dall’ultimo disco in studio “Garage Pordenone” (2024).

Il 2024 è stato l’anno del loro trentennale, un anniversario speciale ricco di sorprese e novità che i Tre Allegri celebrano con una festa memorabile, lunga un anno, tra singoli, dischi, cassette, video, mostre e concerti in Italia e in Europa: dalla ristampa della mitologia audiocassetta rossa di “Mondo Naïf” alla pubblicazione di “Urla forte Pordenone”, inno non ufficiale del Pordenone Calcio, passando attraverso le mostre “Come Mi Guardi Tu – Tre Allegri Ragazzi Morti negli occhi di 40 fotografi” al Museo Nazionale della Fotografia di Brescia (dal 14 luglio all’8 settembre 2024) e “Tre Allegri Ragazzi Morti Expo” al PAFF! Palazzo del Fumetto di Pordenone (dal 7 novembre 2024 al 9 marzo 2025).

Il 12 aprile 2024 è la data d’uscita di “Garage Pordenone”, il decimo album della band album della settimana di Controradio. Anticipata dai singoli e video di “Ho’oponopono” e “La sola concreta realtà”, la release del disco viene accompagnata dal videoclip del terzo estratto, “Mi piace quello che è vero”. Nella stessa data parte il tour di oltre 40 date, che tocca – con diversi sold out – i principali festival della penisola e comprende un’inedita tre giorni al Mi Ami di Milano: i Tre Allegri Ragazzi Morti fanno la storia del festival, diventando i primi artisti a esibirsi in tutte e tre le serate, con tre spettacoli unici, ognuno dedicato a un decennio della loro carriera. Intanto prosegue il tour estivo che li porterà a Firenze giovedì 10 luglio nello spazio Ultravox per la rassegna “Support Your Local Festival” (Prato della Tinaia, parco delle Cascine) con un concerto ad ingresso totalmente libero.

Prossime date del tour:

09/07 TREVIGLIO (BG) – REVEL SUMMER FESTIVAL

10/07 FIRENZE – ULTRAVOX

11/07 MONTEFIASCONE (VT) – ATB FESTIVAL

12/07 MORROVALLE (MC) – FOOL FESTIVAL

13/07 FANO (PU) – ROCCA MALATESTIANA

17/07 TREVISO – SUONI DI MARCA

20/07 PIANCAVALLO (PN) – LA GENZIANELLA (ore 16:00)

28/7 VILLACHIARA (BS) – VILLACHIARA IN FERMENTO

(calendario in aggiornamento)