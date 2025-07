www.controradio.it Giani, senza di me la vittoria non è scontata Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:38 Share Share Link Embed

Decine di sindaci, presidenti di circoli ed esponenti del centro sinistra continuano a firmare appelli per la ricandidatura di Eugenio Giani alla presidenza della Regione Toscana. Un sondaggio gli attribuisce venti punti in più dello sfidante di centrodestra. Ma il Pd continua a prendere tempo.

Ma quanto è irresistibile per il centrosinistra mandare in curva un rigore a porta vuota? Tanto, tantissimo. La situazione è questa. Eugenio Giani ha governato la Toscana per cinque anni. Mancano tre mesi al voto. I sondaggi lo fanno volare ad un più 20% rispetto ad uno sfidante di tutto rispetto, come è il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, il sindaco più apprezzato della regione secondo il recente sondaggio del Sole 24 ore. E poi il consenso diffuso tra politici e amministratori. Non passa giorno, da giorni, che non arrivi in redazione una lettera di gruppi di sindaci, di presidenti di circoli di partito, di associazioni ed esponenti della società civile e politica a sostegno della ricandidatura di Giani. Che – da parte sua – ha detto che senza di lui la vittoria non ha niente di scontato. Eppure? Eppure il Partito democratico continua a prendere tempo, facendo incavolare anche gli alleati. Qualcuno prima o poi, di questa manfrina, si toglierà qualche sassolino dalle scarpe. Dopo le elezioni, naturalmente. Nel frattempo però è in corso un gioco totalmente incomprensibile al cittadino comune. Quello che poi – ma guarda caso! – smette di andare a votare, si allontana dalla politica, si disinteressa. Cittadino oggetto di studi, convegni, approfondimento sulle fila dell’astensionismo che si ingrossano sempre di più. Bene, quanto sta accadendo intorno alla ricandidatura di Giani è un caso di studio a futura memoria per capire perché e come certa politica abbia solo l’effetto di allontanare i cittadini. Nel frattempo – almeno a convocare gli alleati – cosa aspettino la segretaria nazionale Elly Schlein e il segretario regionale Emiliano Fossi, rimane un mistero. Ma quanto è irresistibile per il centrosinistra mandare in curva un rigore a porta vuota?