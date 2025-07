Incidente in A12, un morto e un ferito

Incidente questa mattina sulla A12 all’altezza del casello di Collesalvetti. Un furgoncino ha urtato il guardrail, una persona è morta ed un’altra è rimasta ferita. Lunghe code in mattinata in direzione sud.

Incidente questa mattina sulla A12 all’altezza del casello di Collesalvetti. Un furgoncino ha urtato il guardrail, una persona è morta ed un’altra è rimasta ferita. Lunghe code in mattinata in direzione sud. Il veicolo è andato a schiantarsi sul guardrail mentre percorreva la A12, e quell’impatto non ha lasciato scampo a una persona che è morta praticamente sul colpo. L’incidente mortale avvenuto stamani nel tratto autostradale fra Collesalvetti e Rosignano Marittimo, al chilometro 178 in direzione sud. Un’altra persona è rimasta ferita. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso di terra, è arrivato l’elicottero Pegaso 1 che ha effettuato l’atterraggio in carreggiata. La centrale operativa del 118 è stata allertata appena prima delle 8,10 e poco dopo Autostrade per l’Italia ha segnalato la chiusura del tratto interessato con successiva, e conseguente, formazione di code per gli utenti in transito. Ripercussioni sul traffico anche sulla FiPiLi, dove si è riversato un maggior flusso di veicoli: si sono formati incolonnamenti tra Vicarello e Collesalvetti in direzione Livorno e tra Interporto Toscano est e Collesalvetti in direzione Firenze.