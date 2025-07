Equilibrio Instabile: il programma culturale estivo di InStabile Culture in Movimento

La programmazione di Equlinrio Instabile: lunedì 7 la Swing Night, realizzata in collaborazione con Swing Studio 22 Asd, propone lezioni di Lindy Hop e Balboa seguite dal concerto danzante di Daisy & Uncle. La rassegna proseguirà mercoledì 9 luglio con la jam session di 50013 Street, un progetto nato per creare un contesto inclusivo dove musicisti di ogni livello possano incontrarsi e sperimentare insieme nuove sonorità.

Venerdì 11 il palco ospiterà Fusaifusa, formazione che intreccia suggestioni mediorientali, afro-beat e musica elettronica, mentre sabato 12 andrà in scena il secondo appuntamento di Wonky Beats, residenza sonora curata da Moonstera Collective e Ah Mam Recording Studio, con la performance di DJ Jigüe, figura di riferimento dell’afrofuturismo cubano.

Il programma proseguirà domenica 13 con lo spettacolo di circo contemporaneo On Air Again del Duo Tempi Lenti, tra clownerie e acrobazie, e lunedì 14 con una nuova serata swing animata dalla Sam Gezzi Blues Band. La musica dal vivo tornerà protagonista giovedì 17 con il concerto de Le Pietre dei Giganti, band fiorentina che unisce stoner rock, psichedelia ed echi progressive, e venerdì 18 con il quartetto di Alfredo Pumilia, che presenterà l’album Miradois, un viaggio musicale attraverso le culture del Mediterraneo.

Sabato 19 luglio sarà la volta del Luarte Project insieme ad Andrea Padovani, in un concerto di world fusion che attraversa repertori popolari e inediti cantati in diverse lingue, mentre domenica 20 il Buling Circus proporrà Strudel, spettacolo acrobatico e comico pensato per un pubblico di tutte le età.

Il calendario delle Swing Night continuerà lunedì 21 luglio, con lezioni di Shim Sham e Lindy Hop e dj set, mentre le jam session di 50013 Street torneranno mercoledì 23, mercoledì 30 e giovedì 31 luglio. La chiusura del mese vedrà infine il concerto di Disturbo Residuo con Jova MC e Mars, progetto crossover che intreccia rap, punk e sperimentazione sonora nato dall’esperienza collettiva di Romanticismo Periferico e dalla scena indipendente militante. Gli eventi del 17 e del 31 luglio sono realizzati in collaborazione con Boomker Sound.

Nel mese di agosto e fino a fine settembre, lo spazio InStabile Culture in Movimento continua ad animare l’estate fiorentina con una programmazione che intreccia musica dal vivo, danze popolari, jam session, laboratori e momenti di riflessione.

In calendario la rassegna “Lunedì Latini”, dedicata ai ritmi e alle culture del Sud America, che trasforma il lunedì sera in una festa aperta, fatta di stage di ballo e concerti travolgenti: dal forró brasiliano dei Pé no Chão alla cumbia psichedelica dei Cumbieros Galacticos, passando per le atmosfere sensuali degli Escorpiones Blanco fino ad arrivare all’energia coinvolgente di Cubanía y Tradición, il più recente progetto della cantante cubana Yorka Rios.

Parallelamente, ogni mercoledì si rinnova l’appuntamento con le jam session curate da Franco Santarnecchi, che aprono con omaggi a grandi nomi come Wayne Shorter, Pat Metheny e gli standard del jazz, per poi lasciare spazio all’improvvisazione condivisa. In un’atmosfera accogliente e informale, musicisti professionisti e amatoriali si incontrano per dare vita a un’esperienza collettiva, in cui la musica diventa linguaggio comune, occasione di confronto e comunità.

Il 1° e l’8 settembre tornano anche le serate Swing Night, realizzate in collaborazione con Swing Studio 22, che uniscono lezioni di ballo, show e concerti live: un invito alla danza per tutti, tra lindy hop, boogie woogie, tap e jazz, con ospiti come i Ragazzi Scimmia.

Sabato 6 settembre spazio invece alla sperimentazione sonora con il terzo e ultimo appuntamento estivo di Wonky Beats, a cura di Moonstera Collective e Ah Mam Recording Studio, con la performance di Psychophono e un DJ set che esplora le connessioni tra folklore elettronico, psichedelia e rarità tropicali. Il giorno successivo, domenica 7 settembre, si terrà il Restart Party promosso dai Restarters Firenze: un pomeriggio dedicato alla riparazione partecipata di oggetti elettrici ed elettronici, per promuovere una cultura del riuso e contrastare l’obsolescenza programmata.