Festival au Désert presenta Imarhan in concerto!

La XV edizione del Festival au Désert Firenze ha coinvolto alcuni dei musicisti e gruppi più interessanti della scena internazionale, privilegiando la presenza di grandi maestri e di giovani musicisti affermati grazie a un’energia fresca che dialoga con la padronanza di suoni e ritmi delle tradizioni di origine. Questa sera per la serata di chiusura: gli Imarhan, gruppo di musicisti algerini formatosi a Tamanrasset, influenzati tanto dai gruppi desert-rock quanto dalla musica tuareg tradizionale. (Ingresso gratuito).

“Imarhan” in tamashek significa “Quelli a cui tengo”: un nome che evoca subito legami forti tra persone, senso di comunità, radici. E in effetti la musica di Iyad Moussa Ben Abderahmane, Tahar Khaldi, Hicham Bouhasse, Haiballah Akhamouk e Abdelkader Ourzig è un mix di sacralità e viaggio all’interno della propria terra e della propria anima, di blues e soul, corde pizzicate e senso dell’avventura.

Influenzata tanto dai gruppi desert-rock quanto dalla musica tuareg, la musica degli Imharan è guidata da dalla volontà di rispettare e preservare la tradizione ma anche da una spinta all’evoluzione e alla contaminazione con altri generi. La band capitanata da Abderahmane rappresenta il lato più urbano del desert blues e l’innovazione di una nuova generazione tuareg che guarda al futuro.

