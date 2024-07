Restyling Franchi, Funaro, ‘dialogo con la Fiorentina va avanti’

Dopo la sentenza del Tribunale che ha dato ragione al Comune di Firenze, bloccando il ricordo della Fiorentina sui lavori, Funaro ha ribadito che “andiamo avanti con i lavori che sono in corso, e che penso siano totalmente necessari, anche perché abbiamo l’opportunità di riqualificare il nostro stadio. Ovviamente ci deve essere un’attenzione verso i tifosi che vanno allo stadio, per cui su questo abbiamo messo in campo tutto quello che deve essere fatto per la capienza dello stadio”. E sulla tranvia: ‘vogliamo accelerare sulla realizzazione”

“Il nostro prioritario interesse è quello di procedere con i lavori” e “ho avviato già le prime interlocuzioni con la Fiorentina, ci siamo già incontrati col direttore Alessandro Ferrari, un primo incontro chiaramente interlocutorio, poi ci incontreremo insieme ai tecnici per andare avanti”. Lo ha detto a Lady Radio la sindaca di Firenze Sara Funaro, spiegando che “l’incontro che abbiamo avuto è stato molto cordiale, disteso: mi auguro che si possa continuare in questa direzione”.

Funaro ha ribadito che “andiamo avanti con i lavori che sono in corso, e che penso siano totalmente necessari, anche perché abbiamo l’opportunità di riqualificare il nostro stadio. Ovviamente ci deve essere un’attenzione verso i tifosi che vanno allo stadio, per cui su questo abbiamo messo in campo tutto quello che deve essere fatto per la capienza dello stadio”. In generale, ha aggiunto la sindaca, “mi sono insediata da poche settimane, abbiamo iniziato a affrontare le questioni più urgenti che sono quelle legate alla partenza del campionato, poi con i nostri tecnici ci metteremo a sedere e affronteremo tutte le altre questioni”.

Riguardo alla tranvia Funaro ha affermato: ‘auspichiamo la messa in esercizio della Vacs per dicembre. L’auspicio è di accelerare il più possibile”

“Ieri le aziende ci hanno portato il cronoprogramma – ha spiegato – che risponde alla mia più grande preoccupazione, che era quella di avere i cantieri che impattavano sul traffico, soprattutto a settembre con il riavvio dopo le vacanze sia delle attività lavorative che di quelle scolastiche”.

Le ditte, ha osservato la sindaca, “ci hanno garantito che all’inizio di settembre i lavori che impattano sul traffico finiranno e poi continueranno fino al mese di ottobre per tutti gli interventi che sono interni e che non vanno a impattare sul traffico”. Per l’entrata in funzione della linea, ha aggiunto Funaro, “è chiaro che poi ci sono tutti i tempi tecnici del pre-esercizio, per cui l’auspicio è di arrivare nel più breve tempo possibile, entro dicembre. Le penali ci sono da contratto di gara, per cui si andrà avanti su quello che è previsto”. Per l’impatto dei cantieri, ha sottolineato, “ovviamente cercheremo di creare il minor disagio possibile, come è sempre avvenuto”.

In merito allo scudo verde per il traffico veicolare, la sindaca ha ribadito che “in questo momento non è attivo. Siamo nella fase del monitoraggio, che andrà avanti fino al 2025, per cui non ci sono ancora pagamenti e divieti, lo scudo verde in questo momento sta monitorando la situazione. La parte successiva sarà quella di sedersi al tavolo della città metropolitana insieme ai sindaci metropolitani, e definire insieme gli step successivi”.

Infine il tema degli affitti brevi ad uso turistico, dopo l’incontro con la ministra Santanché. ”Con le norme che ci sono possiamo agire in alcune direzioni attraverso il regolamento urbanistico” per limitare gli affitti turistici brevi, ma “per altre tipologie di provvedimenti è necessario avere delle norme nazionali”.

Con la ministra, ha detto, “abbiamo lasciato aperta l’interlocuzione: ovviamente porteremo le nostre proposte, perché io sono convinta che oltre i provvedimenti che abbiamo preso, per poter intervenire in altre situazioni, tra le proposte che vorrei portare c’è la possibilità di dare ai Comuni ad alta densità abitativa e con alto impatto turistico la possibilità di regolamentare, di mettere in campo vari strumenti”.

Per Funaro “la battaglia che abbiamo iniziato già nel mandato scorso con il sindaco Dario Nardella e che stiamo portando avanti è una priorità per la città, e non è una battaglia ideologica, è una battaglia molto concreta perché noi ci ritroviamo in una città che si sta trasformando, una città che ha bisogno di dare risposte ai residenti, ai lavoratori, agli studenti, a tutti quelli che ci vivono. Per cui noi dobbiamo fare in modo di mettere in campo tutti quelli che sono gli strumenti possibili per rendere sostenibile il vivere nella nostra città”.