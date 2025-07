Sindaci Empolese-Valdelsa scrivono appello per bis di Giani

I sindaci dell’Empolese Valdelsa, del centrosinistra, fanno quadrato sulla candidatura di Eugenio Giani alla presidenza della Toscana.

A 100 giorni dal voto in ottobre, i primi cittadini di Empoli, Fucecchio, Castelfiorentino, Certaldo, Cerreto Guidi, Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Montaione e Vinci ribadiscono “la loro valutazione positiva del primo mandato Giani e auspicano la sua ricandidatura”.

“I tempi sono maturi per una valutazione positiva dell’operato di Giani a sostegno di una ricandidatura che crediamo essere autorevole, di spessore, popolare e vincente – affermano i sindaci – Il Pd regionale ha svolto in questi mesi un ruolo importante, cucendo alcune distanze fra forze politiche, avviando un percorso articolato di costruzione della coalizione, conducendo un confronto con tante realtà toscane e portando avanti la scrittura del programma”.

“Adesso, fissata la data delle elezioni regionali, è il momento di sciogliere il nodo della candidatura alla presidenza della Regione. Per questo – concludono i sindaci dell’area Empolese – ribadiamo il nostro appoggio per l’obiettivo di continuare ad avere una Toscana di centrosinistra che vuole crescere a livello economico, sociale e culturale. Vogliamo continuare ad avere un governo regionale vicino, attento ai territori e ai bisogni degli enti locali. Non perdiamo altro tempo prezioso e lavoriamo per la campagna elettorale a sostegno del Pd e del centrosinistra unito”.