Maltempo, forti temporali a Firenze e caduta di alberi. Estesa allerta gialla

Maltempo – Un acquazzone su Firenze ha smorzato la cappa di caldo torrido che da giorni grava sul capoluogo toscano. Ci sono state cadute di alberi in strada. I vigili del fuoco segnalano in particolare una pianta caduta nel viale Fanti, zona stadio, su due vetture in sosta.

In provincia, a Montespertoli (foto) un fulmine ha colpito un cipresso e l’ha spezzato in due. La linea di temporale è rimasta attiva sulla provincia di Firenze e si è estesa da Volterra al Mugello. Cumulati fino a 60 millimetri di pioggia in un’ora a Montespertoli.

In città alla stazione di Firenze-Orto botanico si sono registrati 18,6 mm in un’ora, a quella di Firenze-Giardino di Boboli 17,2 mm. Quanto al vento l’anemometro di Tavarnelle Val di Pesa ha registrato raffiche fino a quasi 43 km all’ora, quello di Firenze-Boboli fino a oltre 23 km all’ora, quello di Firenze-Università oltre 18 km all’ora. Sono stati cumulati fino a 20-30 mm di pioggia nel Chianti fiorentino e a Certaldo. In tre ore sono previsti massimi fino a 60-70 mm tra Certaldo e Montespertoli.

Nella Toscana interna, nel pomeriggio, i temporali si concentrano in zone un po’ più a sud sempre nelle province di Firenze (sud), Siena e Arezzo a carattere sparso. Localmente di forte intensità e accompagnati da grandine e colpi di vento. Cumulati massimi previsti fino a 40-50 mm in un’ora.

La Città Metropolitana di Firenze “raccomanda massima attenzione nelle aree vicine ai corsi d’acqua a regime torrentizio”. Lo sottolinea con un comunicato Massimo Fratini, consigliere delegato alla Protezione civile, rispetto all’avviso di codice giallo in corso sulla Toscana fino a domani 7 luglio. I fenomeni temporaleschi potrebbero essere accompagnati da forti raffiche di vento e grandine.

Permangono in Toscana condizioni di forte instabilità, che si protrarranno fino alla giornata di domani, lunedì 7 luglio, quando oltre a piogge e temporali ci saranno anche forti venti di libeccio. La Sala operativa della protezione civile regionale ha aggiornato il bollettino delle criticità estendendo a tutta la regione il codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e temporali forti fino alle ore 10 di domani mattina 7 luglio.

Inoltre, per tutta la giornata di lunedì, codice giallo per vento forte su costa centro-nord e arcipelago e sui crinali appenninici e versanti emiliano-romagnoli. Per il rischio mareggiate il codice giallo sarà in vigore dalle ore 12 alla mezzanotte di domani, lunedì, su costa centro-nord e arcipelago.