Giani promosso dal Sole24Ore. E il partito, cosa aspetta?

Mentre la classifica del Sole24Ore attribuisce ad Eugenio Giani dieci punti in più rispetto a cinque anni fa, si moltiplicano gli appelli per chiedere al Partito democratico di uscire dallo stallo e ricandidare il Governatore uscente.

Puntuale arriva anche la classifica del Sole24Ore. La classifica Governance Poll sul gradimento dei primi cittadini e governatori, realizzata dall’Istituto demoscopico Noto Sondaggi. Giani sale al quarto posto con il 58,5% dei consensi – primo tra i presidenti di Regione del centrosinistra – a fronte del 52% dei sì nel 2024 quando si era piazzato decimo e in miglioramento di appunto 10 punti rispetto al 48,6% del giorno dell’elezione, nel 2020. E’ un assist a porta vuota. Che Giani calcia con destrezza: “la fiducia in più la sento ogni giorno stando tra i toscani”, sostiene il Presidente. “E quando la gente ti dice: ‘Continua’, non servono medaglie”. Come a dire: ogni secondo in più di attesa all’ufficializzazione della mia ricandidatura non è più giustificabile. Messaggio diretto al Segretario regionale on. Emiliano Fossi, di osservanza Elly Schlein. Quest’ultima, che con il suo procrastinare racconta delle tensioni interne al partito, ha in mano la decisione ultima. Ma nel frattempo, sondaggi a parte, anche il territorio si fa sentire. Molti sindaci del fiorentino hanno scritto infatti al segretario del Pd toscano e per conoscenza anche alla segretario nazionale per chiedere di uscire “da questa fase di stallo. A non molti giorni dalle elezioni regionali – dicono – diventa fondamentale avviare un percorso di programma il più possibile condiviso con i territori, definire liste competitive che tengano conto della più ampia rappresentanza dei territori e confermare la ricandidatura del presidente Giani”. Si tratta dunque di giorni decisivi e durante la settimana appena iniziata si arriverà ad un decisione. Anche perché – a tre mesi dal voto – andrebbe costruita una campagna elettorale, una coalizione, delle liste elettorali.