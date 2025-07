Regionali, circoli PD scrivono a Schlein: riconfermare Giani, basta rinvii

A sottoscrivere il documento alcuni vertici dei circoli Dem a Firenze, il circolo Pd Europa insieme al segretario del circolo Pd Isolotto Marcello Gusso, al segretario del circolo Pd Enrico Berlinguer-David Sassoli Valerio Rosari, al segretario del circolo dem San Quirico Francesco Cicculli e al segretario del circolo Peretola Filippo Frizzi. Ieri si è svolta un’assemblea sul tema.

Per le Regionali in Toscana ‘siamo a 100 giorni dal voto’, pertanto non ci si può “permettere ulteriori rinvii”, serve ” definire un programma ambizioso e costruire una coalizione la più ampia possibile” . Lo dicono in un appello alla segretaria nazionale del Pd Elly Schlein e ai vertici toscani del partito, primo tra tutti il segretario Emiliano Fossi, alcuni vertici dei circoli Dem a Firenze, il circolo Pd Europa insieme al segretario del circolo Pd Isolotto Marcello Gusso, al segretario del circolo Pd Enrico Berlinguer-David Sassoli Valerio Rosari, al segretario del circolo dem San Quirico Francesco Cicculli e al segretario del circolo Peretola Filippo Frizzi. Ieri si è svolta un’assemblea sul tema.

In particolare, dai circoli arriva l’appello a riconfermare la candidatura di Eugenio Giani come candidato alla presidenza della giunta regionale toscana. “Giani è stato un buon presidente per la Toscana – si legge nell’appello interno al Pd – Anche quando in passato abbiamo espresso critiche, come nel caso del Cpr, le nostre osservazioni sono state accolte e hanno contribuito al dibattito politico. È giunto il momento di predisporre un programma coraggioso per la prossima legislatura, che sappia valorizzare il buon lavoro di questi cinque anni e, al tempo stesso, affrontare con decisione le sfide del presente”.

“Serve una proposta capace di riunire l’intero campo progressista. Non possiamo permetterci di sprecare altro tempo prezioso. Il percorso avviato dal gruppo dirigente regionale del Pd ci convince, sì, ma è ora di rilanciarlo, passando dalle parole ai fatti” si legge ancora nell’appello dei circoli.

Che prosegue: “i fatti, per noi, sono semplici e chiari: la ricandidatura di Eugenio Giani; il rilancio di un percorso partecipato per la definizione del nuovo programma; la costruzione del campo largo; la composizione di liste competitive del Pd per il Consiglio regionale, con candidati rappresentativi dei collegi, per garantire radicamento e ascolto delle esigenze locali”.

“La presidenza di Giani gode del favore dei cittadini come dimostrano numerosi sondaggi – spiegano ancora i firmatari dell’appello – Occorre fare presto e superare l’attuale stallo, che rischia di disorientare e stancare il nostro elettorato. Un elettorato che si aspetta coerenza e che non comprende l’incertezza: buon governo, primo mandato, riconferma. Abbiamo bisogno di certezze, e dobbiamo saper dare una risposta politica chiara alla Toscana e al nostro partito. Tergiversare sarebbe pericoloso”.