Regionali: Giani torna su ipotesi voto il 12 o 19 ottobre

Regionali: “In Conferenza delle Regioni ho sostenuto una posizione che come Toscana mi porterà a firmare il decreto per il voto il 12 o il 19 di ottobre”. Così il presidente della Toscana Eugenio Giani al termine della conferenza delle Regioni che ieri ha discusso riguardo la data elettorale per le sei regioni italiane chiamate alle urne.

“Alla conferenza sono emerse posizioni divergenti – spiega in una nota Giani – dettate da Regioni determinate a chiedere il rinvio per motivi di approvazione sia di atti relativi al Pnrr sia del bilancio preventivo nel contesto dell’attuale legislatura. Personalmente ho ritenuto invece necessario confermare quanto sia opportuno seguire la nostra Costituzione, che all’articolo 122 prevede una durata di cinque anni per il sistema legislativo e che il presidente della Regione convochi le elezioni in un arco di tempo vicino alla scadenza quinquennale della legislatura, che per la Toscana nel 2020 fu il 20-21 settembre”. Secondo il governatore toscano, “a fronte di questa situazione non omogenea la Conferenza ha deciso di non prendere posizioni sul rinvio delle elezioni. Quindi nessun documento è stato approvato, e io mi sento dunque incoraggiato nel predisporre tutti gli atti per preparare la scadenza elettorale, seguire i canoni organizzativi adeguati e votare per le elezioni regionali in Toscana o il 12 o il 19 ottobre“. “Siamo in un stato di diritto – conclude – e dobbiamo rispettare le leggi che prevedono una precisa durata di mandato. La data del voto non può essere l’opzione nel gradimento o nella convenienza del presidente o di chiunque altro”.