Suicidio carabiniera a Firenze: indagine archiviata per la seconda volta

Il gip del tribunale di Firenze ha archiviato l’inchiesta sulla morte della carabiniera 25enne che si tolse la vita sparandosi con la pistola di ordinanza nella Scuola marescialli e brigadieri dell’Arma a Firenze, il 22 aprile 2024. Per la seconda volta il tribunale ha archiviato l’inchiesta, su richiesta della procura fiorentina.

“Non emerge che l’azione suicidaria” della donna, scrive la gip Agnese di Girolamo, “sia stata in qualche modo istigata, determinata o materialmente agevolata da parte di alcuno (all’esterno o all’interno della Scuola allievi marescialli), essendo risultata, piuttosto, l’infausto epilogo di una scelta strettamente personale e legata alla insofferenza per la carriera militare intrapresa, la cui genesi e ideazione risulta da molteplici elementi”.

Nell’agosto 2024, il gip aveva chiuso il caso, ma la decisione era stata annullata perché la procura non aveva informato la famiglia della richiesta di archiviazione. I genitori della ragazza avevano poi presentato opposizione, sollecitando la riapertura delle indagini. Sostenevano che la figlia “non presentava alcun sintomo di sofferenza psicologica che potesse far presagire il suicidio” ma quando il padre aveva poi “intuito il grave malessere della figlia” ed aveva prontamente informato la Scuola, quest’ultima non aveva adottato alcun accorgimento”.

La gip ha escluso nuove indagini: “l’attività investigativa espletata ha fornito un quadro probatorio esaustivo ed univoco” sull’insussistenza di “qualsivoglia ipotesi di reato in relazione al decesso di Beatrice Belcuore. Le indagini suppletive appaiono del tutto esplorative e, dunque, inidonee ad integrare utilmente le prove”.