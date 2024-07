www.controradio.it 🎧 Affitti brevi, Funaro, 'Servono norme nazionali' Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:14 Share Share Link Embed

“Se avessimo delle norme nazionali” utili per regolare e limitare la proliferazione degli affitti turistici brevi, “questo ci aiuterebbe per regolamentare in maniera sempre più specifica nell’area Unesco e anche oltre”. Lo ha affermato Sara Funaro, sindaca di Firenze, a proposito della variante al Piano operativo comunale varata ieri dalla giunta per mettere uno stop alle nuove locazioni turistiche brevi nel centro storico.

La variante al regolamento urbanistico, ha spiegato Funaro a margine della presentazione della Biennale dell’Antiquariato, “andrà in Consiglio entro la fine di luglio per andare a ribadire lo stop agli affitti turistici brevi all’interno dell’area Unesco. Questa è una battaglia che stiamo portando avanti, che è fondamentale in una città in cui il mercato degli affitti per i nostri cittadini è diventato insostenibile”. Tuttavia, ha ribadito la sindaca, “come Comune di Firenze stiamo intervenendo ovviamente con gli strumenti che abbiamo a disposizione”, ma “bisogna partire da un appoggio con norme nazionali per la regolamentazione”.