Sequestro 1.300 kg rifiuti tessili pronti per scaricati in campo

Stavano per essere scaricati abusivamente nei campi una tonnellata e 300 kg di rifiuti tessili sequestrati dalla polizia municipale di Prato in un blitz notturno nella zona di Iolo. Nella notte del 17 luglio scorso gli agenti hanno intercettato in una strada vicinale un furgone carico di oltre 30 grossi sacchi neri contenenti scarti di lavorazione tessile, pronti per essere abbandonati nei campi. I due uomini alla guida del mezzo alla vista degli agenti si sono dati alla fuga correndo a piedi attraverso i terreni coltivati, abbandonando sulla strada il furgone ancora aperto, si spiega in una nota. I vigili si sono quindi lanciati all’inseguimento a piedi, setacciando la zona tra Iolo e via delle Risaie, riuscendo a rintracciare i fuggitivi in via Risorgimento. I due hanno nuovamente tentato di fuggire, ma uno di loro, che si era nascosto sotto ad un veicolo in sosta, è stato fermato e immobilizzato. L’operazione si è conclusa con il sequestro penale dei rifiuti e del furgone, peraltro privo di assicurazione obbligatoria. Il soggetto fermato è stato condotto presso gli uffici del comando per l’identificazione e il deferimento all’autorità giudiziaria per il reato di trasporto e smaltimento illecito di rifiuti in concorso con altri. Le indagini sul caso proseguono al fine di identificare la provenienza dei rifiuti e il produttore che ha illecitamente ceduto gli scarti tessili con il chiaro intento di smaltirli in modo fraudolento. La sindaca Ilaria Bugetti ha espresso i propri ringraziamenti e le congratulazioni alla municipale per il lavoro svolto.