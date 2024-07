www.controradio.it 🎧 Blackout informatico blocca molti voli, disservizi anche a Firenze e Pisa - La testimonianza Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:38 Share Share Link Embed

Blackout informatico in aeroporti, banche, compagnie aeree, agenzie di stampa, sistemi sanitari e altre organizzazioni in tutto il mondo. Sta provocando interruzioni di servizio e disagi a livello globale il malfunzionamento legato alla società di sicurezza informatica Crowdstrike sul sistema operativo Windows di Microsoft, confermato dal colosso hitech.

Secondo la Federal Aviation Administration, almeno tre delle principali compagnie aeree statunitensi, American, United e Delta, hanno bloccato tutti i voli.

L’Air France ha annunciato l’interruzione delle operazioni in alcuni aeroporti mentre quelli di Parigi al momento sono stati risparmiati.

La compagnia aerea irlandese Ryanair ha dichiarato di aver subito un’interruzione della rete. Colpite anche altre compagnie aeree low cost come Allegiant Air e Sun Country Airlines. All’aeroporto di Berlino i voli sono stati cancellati per tre ore dalle 7 alle 10. L’aeroporto di Amsterdam ha affermato che l’interruzione ha interessato i voli in entrata e in uscita dall’aeroporto e ha invitato i viaggiatori a contattare la propria compagnia aerea.

“Problemi tecnici dei sistemi informatici a livello globale di alcune compagnie aeree stanno provocando disservizi sui voli previsti nella giornata odierna presso gli scali di Firenze e Pisa. Lo rende noto la società Toscana Aeroporti sottolineando che “sta garantendo la massima assistenza ai propri passeggeri” e invitando “i passeggeri a verificare lo stato del volo sui siti delle compagnie aeree e/o degli aeroporti di Firenze e Pisa.

AUDIO: La testimonianza di Giulia, una nostra ascoltatrice alle prese con un volo low cost da Peretola per Praga che lamenta soprattutto disagi e disservizi nella comunicazione ai viaggiatori.