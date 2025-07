Ladri al Galileo di Firenze durante gli esami, rubati computer

Si sono introdotti nelle aule e sono entrati anche nelle stanze della vice presidenza. Con ogni probabilità, secondo una prima ricostruzione, si sarebbero mescolati agli studenti. E’ successo al liceo classico Galileo Galilei di via Martelli a Firenze, dove ignoti hanno portato via ben tredici computer portatili, indispensabili soprattutto per gli studenti che hanno delle esigenze specifiche per l’apprendimento. La dirigente scolastica Liliana Gilli dice: “Qualcuno è entrato al Galileo, probabilmente mischiandosi ai ragazzi che entrano per sostenere gli esami di maturità Sono stati rubati numerosi computer portatili. Si tratta di computer che servono ai ragazzi, su cui vengono svolte attività didattiche, gestito il registro elettronico e, soprattutto, utilizzati per supportare gli studenti con disturbi dell’apprendimento”. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che stanno indagando sull’accaduto. L’episodio arriva durante lo svolgimento degli esami di Stato per il conseguimento della maturità degli studenti del liceo classico fiorentino. L’episodio si inscrive nell’ambito di una ondata di furti che sta caratterizzando questa estate fiorentina e che ha avuto in questi giorni anche obiettivi eccellenti.