Furto in casa di Nardella a Firenze

Furto in casa dell’ex Sindaco di Firenze e parlamentare europeo del Pd Dario Nardella. Nessuno era presente nell’abitazione quando sono entrati i ladri.

Furto nella casa a Firenze dell’ex sindaco, oggi europarlamentare del Pd, Dario Nardella. A riferirlo stamani è il quotidiano La Nazione. Il colpo risalirebbe alla notte tra sabato e domenica scorsi: in casa, quando sono entrati i ladri, non c’era nessuno. Nel giardino di casa Nardella c’era invece il cane. L’allarme ai carabinieri è stato dato poi la mattina dell’11 giugno: al vaglio le telecamere di sorveglianza della zona. Sempre da quanto riferisce il quotidiano, gli autori del furto avrebbe manomesso la rete che delimita il giardino e forzato la porta del piano terra dell’abitazione. Una volta dentro, avrebbero rovistato nei mobili del soggiorno: il bottino sarebbe magro, non sarebbero stati portati via beni di valore. Il quotidiano riferisce anche che l’abbaiare del cane potrebbe aver disturbato i ladri.

Firenze è la seconda città italiana per aumento di furti in abitazione, con un +28,3% rispetto al 2023. È quanto emerge dall’indagine condotta da Confabitare, relativa all’anno 2024, che lancia l’allarme sicurezza, definendo la situazione una vera e propria emergenza nazionale.