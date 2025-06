Bistecca alla fiorentina, Nardella: ” sia specialità garantita Ue”

Lo ha detto l’eurodeputato Pd Dario Nardella, parlando a Bruxelles a margine dell’evento di presentazione alle istituzioni europee della ‘Bistecca alla Fiorentina’ per l’ottenimento della Certificazione di Specialità Tradizionale Garantita (Stg).

“La bistecca alla fiorentina infatti è stata candidata per ottenere la denominazione di prodotto tradizionale garantito, ci auguriamo che una risposta positiva arrivi presto dal governo italiano e dalla commissione europea”. Lo ha detto l’eurodeputato Pd Dario Nardella, parlando a Bruxelles a margine dell’evento di presentazione alle istituzioni europee della ‘Bistecca alla Fiorentina’ per l’ottenimento della Certificazione di Specialità Tradizionale Garantita (Stg).

“Abbiamo portato la bistecca alla fiorentina a Bruxelles, al Parlamento europeo, per due motivi” ha detto Nardella “il primo è perché dobbiamo tutelare le nostre filiere di qualità, del Made in Italy e del Made in Europe.”Ci apprestiamo inoltre a discutere la nuova Politica agricola comune, dobbiamo dare risposte concrete ai nostri allevatori e agricoltori”!.

“Quando puntiamo sulla qualità e la sostenibilità del nostro cibo lanciamo un messaggio chiaro ai consumatori: servono alimenti sani ed è possibile tenere insieme agricoltura e allevamento con qualità del cibo e prezzi accessibili”, ha aggiunto Nardella. L’evento – promosso tra gli altri dalla Camera di Commercio italo-belga – ha ospitato una dimostrazione della procedura di preparazione e cottura con illustrazione a cura del Presidente dell’Accademia della Fiorentina, Giovanni Brajon e una degustazione della bistecca alla fiorentina realizzata secondo quanto previsto dal manuale disciplinare dell’Accademia della Fiorentina.

“Il prodotto è ben conosciuto dai migliaia di turisti che visitano la toscana, ed è importante quindi che a fronte di tanto interesse si inizi proteggere questo piatto.

Ci accorgemmo infatti anni fa che la bistecca all fiorentina, pur essendo e un simbolo di Firenze, non aveva regole e quindi decidemmo di mettere in campo questo sforzi per proteggerla. La bistecca alla fiorentina e un simbolo per i fiorentini e per i toscani, ottenere la dicitura Stg puo far si che questo piatto sia riconosciuto anche a livello europeo”, ha spiegato Brajon.