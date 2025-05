www.controradio.it Contributi elettorali a Funaro e Nardella: la destra va in Procura. Per la Sindaca è tutto in regola Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:01:22 Share Share Link Embed

Cinque consiglieri comunali di opposizione in Palazzo Vecchio hanno depositato in Procura un esposto per chiedere chiarezza sui finanziamenti elettorali a Nardella Funaro. Replica sdegnata e legali già al lavoro per respingere le accuse.

Quando mancano gli argomenti politici, quando si perdono le elezioni, quando le sconfitte elettorali creano divisioni, allora è il momento di guardare alla magistratura. E’ esattamente l’accusa che il centro destra ha rivolto al centro sinistra dai tempi di Tangentopoli ad oggi. Ed ora l’opposizione di destra in Palazzo Vecchio ci casca. Eike Schmidt, Paolo Bambagioni, Massimo Sabatini (lista Schmidt), Guglielmo Mossuto (Lega) e Alessandro Draghi (Fdi) hanno depositato un esposto per chiedere alla magistratura fiorentina di fare chiarezza sui finanziamenti alle campagne elettorali di Sara Funaro e Dario Nardella e sulle scelte che quei versamenti potrebbero aver determinato sul piano politico e amministrativo. “Riteniamo che quanto da noi esposto non possa derubricarsi solo a mera inopportunità politica, ma rimettiamo alla Procura l’accertamento di fatti eventualmente rilevanti sotto il profilo penale, con un sistema di potere che si incardina intorno a posti, incarichi e carrierismo politico in un clima di reciprocità di appoggi”, sostengono. Quando tutto è perduto, perché le opposizioni destra a Firenze hanno perduto tutto, allora si va dai magistrati sperando in una condanna, che pure non si nega a nessuno. Nelle liste ci sono i finanziatori e sono nomi pubblici con rendicontazioni puntuali. E ci sono nomi di persone che – per non sbagliarsi – hanno finanziato sia la destra che la sinistra, all’americana. La Sindaca si dice tranquilla e ribadisce che tutto è stato fatto a regola d’arte. L’ex sindaco (per due mandati) e eurodeputato, sempre del Pd, Dario Nardella, ha detto di aver già messo a lavoro i suoi avvocati. Nel frattempo la destra, tra i recenti casi giudiziari del sottosegretario Andrea Delmastro, della ministra Daniela Santanchè e dell’ex governatore della Liguria Giovanni Toti, in Procura è già di casa.