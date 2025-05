Cinque famiglie da Gaza in arrivo a Firenze, trovata soluzione per l’accoglienza

Care amiche e cari amici,con grande emozione vi informiamo che nei prossimi giorni arriveranno a Firenze dalla Striscia di Gaza 22 persone (5 nuclei familiari da 2 a 6 persone). Si tratta di familiari dei bambini di Gaza feriti che sono stati portati a Firenze un anno fa per essere curati al Meyer.Hanno ottenuto il nulla-osta per il ricongiungimento familiare e alcuni giorni fa l’ambasciata italiana a Gerusalemme ha organizzato l’evacuazione di queste persone da Gaza tramite l’UNICEF.Affrontando gravi pericoli, la mattina di martedì hanno raggiunto Deir al-Balah da dove sono stati scortati in Giordania. Da qui potranno raggiungere l’Italia per riunirsi ai loro cari dopo una lunga separazione, sopravvissuti a 19 mesi di campagna genocida da partedell’esercito israeliano. Tutto questo è stato possibile grazie al supporto di molte persone, esoprattutto grazie alla competenza e al lavoro instancabile di Mariella Pala e Katia Fitermann.Queste persone non hanno ancora lo status di rifugiati e necessitano dunque di una sistemazione provvisoria in attesa di essere inseriti nei percorsi di accoglienza per richiedenti asilo con i loro familiari.Vorremmo ringraziare di cuore le tantissime persone che hanno prontamente risposto al nostro appello urgente per trovare questa sistemazione, offrendo ospitalità e supporto per poterli accogliere. Così tanti che non abbiamo potuto rispondere singolarmente a tutti.Questa grande onda di solidarietà, grazie alla mobilitazione di molti e in particolare della comunità islamica di Firenze, è arrivata a coinvolgere le istituzioni: il Comune di Firenze ha provveduto ad assicurare una sistemazione a tutte le famiglie fin dal loro arrivo.

Non è dunque più necessario fornire alloggio temporaneo a queste

famiglie da parte di privati. Continuiamo il nostro lavoro di supporto per tutte le loro necessità, facendo anche tesoro di tutte le offerte di aiuto che ci avete inviato. Informazioni aggiornate sulla situazione delle famiglie saranno sempre

disponibili su questa pagina web

Al momento ci stiamo organizzando per finanziare il viaggio aereo dalla Giordania di questo gruppo, e sicuramente continueremo ad avere bisogno di fondi per sostenere le necessità

della comunità di rifugiati gazawi a Firenze. Invitiamo dunque chi può a continuare a contribuire al fondo di solidarietà.

i volontari dell’Associazione di Amicizia Italo-Palestinese Onlus