Campi Bisenzio: disinfestazione zanzare per cso Chikungunya

Disposta a Campi Bisenzio (Firenze), con un’ordinanza del sindaco Andrea Tagliaferri, una disinfestazione per emergenza sanitaria dopo che l’Asl Toscana centro ha comunicato che soggetti affetti da Chikungunya virus, trasmesso dalla zanzara tigre come per la Dengue, di provenienza estera, hanno soggiornato o lavorato in edifici del territorio comunale.

Il provvedimento, si spiega in una nota del comune di Campi, in attuazione delle misure previste dal Piano regionale di sorveglianza delle arbovirosi, prevede la disinfestazione dell’area da effettuarsi su suolo pubblico e all’interno delle proprietà private, e la ricerca e l’eliminazione dei focolai larvali peri-domestici, attraverso ispezioni ‘porta a porta’ delle abitazioni comprese nell’area indicata, al fine di prevenire la diffusione della zanzara tigre.

Le zone interessate dagli interventi si concentrano in via Ippolito Nievo e via Mammoli a Campi. La popolazione sarà preventivamente avvisata dall’Igiene pubblica con cartelli affissi nelle zone interessate dalla disinfestazione e con interventi di informazione diretta porta a porta.

Un caso di Dengue è stato diagnosticato ieri invece a una livornese di circa 30 anni di ritorno da un soggiorno nel Sud-Est Asiatico. La donna, che si è presentata al pronto soccorso con lievi sintomi febbrili, è stata sottoposta a specifici accertamenti, resi necessari dal recente soggiorno in area tropicale, che hanno consentito una diagnosi tempestiva della malattia grazie anche al supporto del personale del reparto di malattie infettive. Lo rende noto la Asl Toscana nord ovest spiegando che “la paziente, che non rappresenta un rischio diretto di contagio per altre persone, è in buone condizioni di salute e, non necessitando di ricovero, è stata dimessa con indicazioni cliniche da seguire al proprio domicilio”.

L’igiene e sanità pubblica della Asl, ricevuta la segnalazione del caso, si spiega ancora, “ha richiesto al Comune di Livorno un intervento precauzionale di disinfestazione in prossimità dell’abitazione della donna e all’interno dell’ospedale”.