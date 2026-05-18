Controradio Streaming
Lun 18 Mag 2026
Controradio Streaming
ToscanaCronacaSciopero Usb, trasporti e scuola regolari in Toscana
ToscanaCronaca

Sciopero Usb, trasporti e scuola regolari in Toscana

By Raffaele Palumbo

Servizi in massima parte regolari a Firenze e in Toscana in occasione dello sciopero promosso dal sindacato Usb in solidarietà con la Global Sumud Flotilla e “contro l’economia di guerra”.

Servizi in massima parte regolari a Firenze e in Toscana in occasione dello sciopero promosso dal sindacato Usb in solidarietà con la Global Sumud Flotilla e “contro l’economia di guerra”. Dal sindacato di base ancora non si sbilanciano su numeri dell’adesione e sugli effetti. Per quanto riguarda le ferrovie – l’agitazione è scattata ieri sera – alla stazione Fs di Firenze Santa Maria Novella nella mattinata si contano solo un paio di treni cancellati. Per il servizio bus urbani ed extraurbani non risultano al momento disservizi, per la tramvia di Firenze non era stato proclamato lo sciopero. Inoltre, sul fronte pubblica istruzione, in Toscana al momento è stimata bassa l’adesione nella scuola secondo quanto si apprende da fonti dell’Ufficio scolastico regionale che comunque si riserva di avere dati più completi nel prosieguo della mattinata. Anche a Firenze e nella regione è in corso lo sciopero Usb delle cooperative sociali.

Articolo precedente
Banda di falsi finanzieri truffava hotel in 17 regioni, cinque indagati

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaNewslineGiornale radio nazionaleComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiVigili del Fuoco

Categorie

Toscana31695Cronaca19142Politica4295Cultura & Spettacolo3860Diritti2677Sanità2561

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI