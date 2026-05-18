Sciopero Usb, trasporti e scuola regolari in Toscana

Servizi in massima parte regolari a Firenze e in Toscana in occasione dello sciopero promosso dal sindacato Usb in solidarietà con la Global Sumud Flotilla e “contro l’economia di guerra”.

Servizi in massima parte regolari a Firenze e in Toscana in occasione dello sciopero promosso dal sindacato Usb in solidarietà con la Global Sumud Flotilla e “contro l’economia di guerra”. Dal sindacato di base ancora non si sbilanciano su numeri dell’adesione e sugli effetti. Per quanto riguarda le ferrovie – l’agitazione è scattata ieri sera – alla stazione Fs di Firenze Santa Maria Novella nella mattinata si contano solo un paio di treni cancellati. Per il servizio bus urbani ed extraurbani non risultano al momento disservizi, per la tramvia di Firenze non era stato proclamato lo sciopero. Inoltre, sul fronte pubblica istruzione, in Toscana al momento è stimata bassa l’adesione nella scuola secondo quanto si apprende da fonti dell’Ufficio scolastico regionale che comunque si riserva di avere dati più completi nel prosieguo della mattinata. Anche a Firenze e nella regione è in corso lo sciopero Usb delle cooperative sociali.