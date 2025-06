Lucca, uccise la moglie, ergastolo per 56enne

Femminicidio in provincia di Lucca, l’uomo di 56 anni è ai domiciliari. Ora è stato condannato all’ergastolo. Stabilita anche un provvisionale di 80mila euro per il risarcimento a ciascuno dei due figli che la donna aveva avuto da precedenti relazioni.

E’ stato condannato all’ergastolo Vittorio Pescaglini, il 56enne che il 26 febbraio 2024 a Fornaci di Barga (Lucca) uccise in strada la moglie, Maria Batista Ferreira, 51enne di origini brasiliane La donna fu colpita con più coltellate davanti all’albergo dove si era trasferita. Il presunto movente del delitto sarebbero stati contrasti legati a una separazione voluta dall’omicida. L’uomo rimane al momento agli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico: gli sono stati concessi dal gip a febbraio scorso. La corte d’assise di Lucca ha deciso per l’imputato il massimo della pena dopo un’ora di camera di consiglio, accogliendo le richieste del pm Paola Rizzo. Stabilita anche un provvisionale di 80mila euro per il risarcimento a ciascuno dei due figli che la donna aveva avuto da precedenti relazioni. Il difensore del 56enne, l’avvocato Giammarco Romanini, aveva chiesto un’attenuazione della condanna, avanzando la richiesta del riconoscimento del vizio parziale di mente dell’imputato.

Questo caso di femminicidio che suscitò molto scalpore in tutta la Lucchesia, avvenuto in mezzo alla strada di fronte all’albergo di Fornaci di Barga dove la donna era stata alloggiata temporaneamente dal Comune di Fabbriche. I due, infatti, stavano per divorziare: la firma dei documenti in municipio era prevista il giorno seguente. Quel pomeriggio Pescaglini chiese a Maria un incontro per parlare, al quale si presentò però con un grosso coltello da cucina in auto, che poi utilizzò per uccidere la donna. L’uomo fu poi fermato poco dopo.