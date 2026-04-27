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Lun 27 Apr 2026
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Comunali: lista Popolo Famiglia con Adinolfi esclusa dal voto di Prato

By Raffaele Palumbo

La lista Popolo della Famiglia che aveva presentato le firme per le Comunali di Prato, a sostegno della candidatura a sindaco di Mario Adinolfi, è stata esclusa dalla tornata elettorale a seguito delle verifiche della Commissione elettorale.

La lista Popolo della Famiglia che aveva presentato le firme per le Comunali di Prato, a sostegno della candidatura a sindaco di Mario Adinolfi, è stata esclusa dalla tornata elettorale a seguito delle verifiche della Commissione elettorale circondariale sulle firme necessarie. L’esclusione è stata motivata per diverse inadempienze ed irregolarità. Delle 463 firme presentate da Popolo della Famiglia, 449 sono state autenticate dal consigliere comunale Mirko De Carli a Riolo Terme (Ravenna) ma tra queste 449, ce ne sarebbero 69 di persone identificate con documenti di identità scaduti. Inoltre sarebbero emersi 12 sottoscrittori che avrebbero firmato per un’altra lista elettorale. Sarebbero inoltre state riportate le firme di due persone decedute (si tratta di casi di falsità ‘non innocua’ che comportano l’annullamento dell’intero atto) mentre altri due sottoscrittori avrebbero dichiarato di non aver firmato per la lista. Alla fine, al netto delle firme annullate per le varie irregolarità riscontrate, sarebbero 293 le firme potenzialmente valide. La Commissione elettorale circondariale ha escluso il Popolo della Famiglia che ha tre giorni di tempo per fare ricorso al Tar contro la delibera della stessa Commissione che ha data 26 aprile 2026.

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