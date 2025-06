Gaza: Lerner, “Bene decisione Puglia e altre regioni di interrompere rapporti con Israele”

Lerner, “Mi dispiace che il governo italiano in sede di Commissione europea sia stato uno dei pochi governi che hanno votato contro la sospensione degli accordi di collaborazione di Israele con l’Unione europea che prevedono all’articolo 2 il rispetto dei diritti umani. Dico questo perché credo che non si può prendere le distanze a parole dalla carneficina di Gaza e poi, nei fatti, non muovere un dito”.

Lo ha detto ieri sera a Taranto il giornalista e scrittore Gad Lerner presentando il suo libro ‘Gaza.Odio e amore per Israele’ (Feltrinelli) nel primo appuntamento della rassegna L’angolo della conversazione.”Non si può dire – ha aggiunto – ‘siamo favorevoli alla soluzione di due popoli e due Stati’ e fare come di nuovo ha fatto il governo italiano all’assemblea delle Nazioni Unite di essere tra i pochissimi governi che si sono astenuti sul voto per la nascita dello Stato palestinese. Hanno votato a favore 146-147 governi del mondo, si sono astenuti in 25-26 tra cui l’Italia. Allora questo dissociarti a parole perché sei sospinto dall’indignazione cresciuta nell’opinione pubblica, ma poi sotto sotto continuare a pensare che Israele sta facendo il lavoro sporco anche per noi, ha qualcosa di osceno, di indicibile che però pensano in molti tra le classi dirigenti occidentali, e deve avere un termine”.

Per Lerner “il linguaggio che si può esercitare nelle relazioni internazionali è quello di far pressione attraverso la sospensione dei rifornimenti militari, attraverso la sospensione di accordi commerciali e di forme di collaborazione come quelle che per prime in Italia hanno adottato la Regione Puglia, seguita da Emilia Romagna e Toscana. Mi sembra che sia l’esercizio di queste pressioni che può aiutare anche oggi l’opposizione israeliana”.