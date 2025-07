Teatro Toscana pronto a ricorso Tar su declassamento 

Il CDA del Teatro della Toscana ha deciso la formale impugnazione degli atti della commissione ministeriale

Il Cda della Fondazione del Teatro della Toscana ( Pergola di Firenze più le strutture di Rifredi e di Pontedera), riunitosi venerdì pomeriggio, ha dato mandato alla presidente, la sindaca di Firenze Sara Funaro, di impugnare la decisione del declassamento da ‘teatro nazionale’, chiedendo al ministero di rivederla. Se non otterrà così la revoca, si farà ricorso al Tar. Lo riportano le cronache fiorentine.

Il primo passo è il ricorso amministrativo interno di riesame: l’istanza va formalizzata entro 15 giorni dalla pubblicazione dei verbali, ma, a quanto si apprende, per mercoledì prossimo il fascicolo sarà pronto. Entro la stessa data partirà la domanda per il riconoscimento di ‘Teatro di rilevante interesse culturale’, atto necessario per accedere a finanziamenti ministeriali seppur più esigui rispetto a quelli ottenibili con la qualifica di ‘teatro nazionale’.

Tuttavia la vicenda potrebbe non esaurirsi con il riesame: se non dovesse esserci il dietrofront sul declassamento, la mossa successiva della Fondazione Teatro della Toscana sarà quella del ricorso al Tar.