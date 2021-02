Bullismo: giovane premiata a Firenze per sua lotta, “Esempio virtuoso di riscatto”

A lei, oggi 5 febbraio, sarà consegnata una pergamena dal Comune di Firenze direttamente dal sindaco Dario Nardella “per il suo impegno a contrastare il bullismo affinché possa essere un esempio virtuoso per il riscatto delle giovani vittime”. Riceverà anche una targa per il suo impegno ispirato ai principi della solidarietà e della legalità, nell’ambito del progetto ‘So.Le’ finanziato da Fondazione Cr Firenze, sviluppato dalle associazioni Apab e Aleteia e realizzato in via sperimentale all’istituto Buontalenti.

Il progetto prevede l’attivazione di uno sportello su chiamata, rivolto a docenti e studenti presidiato dai social coach, ossia operatori professionisti con differenti specializzazioni. “Purtroppo – ha sottolineato l’assessore al welfare del Comune di Firenze Sara Funaro – il tema del bullismo ha colpito la nostra comunità anche di recente, vorremmo con questo progetto alzare al massimo l’attenzione di tutte le agenzie educative, a cominciare dalla scuola, e per questo sosteniamo con forza queste iniziative e con grande riconoscenza consegniamo a Francesca questa pergamena della città di Firenze per il suo esempio”.

Obiettivo di So.Le è di affrontare questioni come quella del bullismo, uscendo da una logica di mera colpevolizzazione ma tendendo invece ad individuare le motivazioni di certi comportamenti. I ragazzi convolti nel progetto hanno trovato una via all’interno della scuola, per sentirsi responsabilizzati e motivati in positivo. A tal fine sono stati realizzati dei biscotti della legalità e solidarietà e sono stati donati al centro diurno per disabili il Giaggiolo in viale Canova.

Il progetto So.Le. prevede l’attivazione di uno sportello su chiamata, rivolto ai docenti e studenti presidiato dai Social Coach, ossia operatori professionisti con differenti specializzazioni (mediatore e riparatore). Lo sportello consentirà alla scuola di gestire in maniera rapida i casi difficili, prospettando come risposta non la sospensione che può essere in certi casi vissuta come un premio, ma le “attività socialmente utili” presso il terzo settore.