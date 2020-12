‘Bread & Roses’ ritorna su Controradio

Firenze, domenica 6 dicembre alle 15.00 ritorna su Controradio Bread & Roses, storie straordinaria di ordinaria discriminazione. Una trasmissione per parlare di donne, violenza e discriminazione sui luoghi di lavoro, con ospiti ed esperti.

Bread & Roses è una trasmissione radiofonica condotta da Daniela Morozzi e Marina Capponi con le musiche Musiche di Chiara Riondino, in onda su Controradio e in video EDO su https://www.controradio.it/, YouTube Controradio Crossmedia e Facebook di Controradio e Scandicci Open City.

Storie di donne, discriminate o molestate sul lavoro, che hanno saputo, con coraggio ed energia, farsi ascoltare dai giudici, aiutate da professioniste e professionisti appassionati, e hanno visto riconoscere in pieno le loro ragioni, hanno riconquistato la loro dignità, ottenuto la condanna e la giusta punizione dei loro carnefici. Donne che sono riuscite a riprendere in mano la loro vita e rientrare a testa alta nel mondo del lavoro, non più da vittime, ma da protagoniste.

Le puntate della scorsa stagione sono state molto apprezzate dal pubblico, ed hanno fornito una visione su quello che è un vero e proprio dramma, spesso non svelato dalle vittime per il timore che la soluzione sia peggiore del male. È un sentire molto comune che va combattuto e cambiato. Ogni azione che possa far denunciare un comportamento scorretto va incentivata. Le trasmissioni radiofoniche, questo libro, le molte iniziative promosse dal sindacato sono azioni concrete di contrasto alle violenze e alle discriminazioni, tentativi di smuovere le coscienze per superare la diffidenza della vittima a denunciare e l’indifferenza di noi tutti.

Il successo della prima stagione di “Bread & roses”, venne pubblicato un libro dall’omonimo titolo (Porto Seguro Editore), scritto e curato dall’attrice Daniela Morozzi e dall’avvocata Marina Capponi, presentato su Controradio, alla vigilia della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la presentazione venne fatta con le autrici, la Cgil Toscana (Dalida Angelini e Barbara Orlandi) e Susanna Camusso.

Il progetto “Bread & roses” è realizzato con il contributo del Comune di Scandicci, per la Rassegna Scandicci Open City 2020 Winter.