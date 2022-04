Big Thief “Dragon New Warm Mountain I Believe In You”. Disco della settimana.

No, il disco non è nuovissimo, ma assecondando i tanti di voi che hanno chiesto un ascolto più approfondito, a circa un mese dalla sua uscita “Dragon New Warm Mountain I Believe In You” diventa il nostro “Disco della settimana”.

Dragon New Warm Mountain I Believe in You è un avventuroso doppio LP che esplora le caratteristiche e le capacità più profonde dei Big Thief. Per poter indagare a fondo nella musica che Adrianne Lenker, Max Oleartchik, Buck Meek e James Krivchenia avevano immaginato nel 2020, la band ha deciso di scrivere e registrare in 4 distinte sessioni, un febbrile resoconto della loro crescita come individui, musicisti e come componenti di una famiglia elettiva.

I Big Thief hanno passato 5 mesi creando musica, tra Upstate New York, Topanga Canyon, The Rocky Mountains e Tucson, in Arizona, e realizzando 45 nuove canzoni. I pezzi migliori sono stati rielaborati fino a formare i 20 brani che rendono vario e fluido l’ascolto di Dragon New Warm Mountain I Believe in You. L’album è stato prodotto dal batterista James Krivchenia, il primo ad aver proposto il concept di DNWMIBIY nel 2019, con l’idea di riunire in unico album i vari aspetti della scrittura di Adrianne e della band.

Nella prolissa durata di ottanta minuti di durata, spalmati su ben venti canzoni, “Dragon New Warm Mountain I Believe In You” spiazza l’ascoltatore ibridando folk-rock, lo-fi, indie, sperimentazioni “vintage” in una apparente mancanza di coordinate precise. E’ proprio però questa contaddittorietà, tra ruvidità e delicatezza, il senso di avventurosa libertà, a volte di bozzetto incompiuto (la copertina non sembra a caso), a rendere il lungo viaggio sonoro più straniante ed interessante.

Noi abbiamo scelto di ascoltare quei brani in cui la maturità compositiva ed interpretativa della band la pone a confronto, senza sfigurare, con i grandi classici. Non sfuggiranno ai più attenti infatti gli echi di Fairport Convention, Gene Clark, Karen Dalton, fino al tardo folk rock di Edie Brickell & The New Bohemians.

I testi dell’album raccontano una realtà marginale e desolata, esclusa ma consapevole dei difetti del sistema, dell’impoverimento sul piano delle relazioni e dello spaesamento esistenziale, della fragilità dell’individuo in quanto parte di una comunità.

Buon ascolto.