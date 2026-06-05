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LOSTATOBRADO, Rock Contest 2024, scelti dai C.S.I. per le date in Mongolia e Pechino

By Redazione

Dopo le date nei club con l’album Ahimè, si apre un nuovo e prestigioso capitolo per LOSTATOBRADO che vede la band emiliana tornare in concerto,  scelti dai C.S.I. – Consorzio Suonatori Indipendenti per riarrangiare i loro brani e accompagnarli in Mongolia su un palco importante come quello del Playtime Festival a Ulan Bator il 4 luglio, e poi dell’Auditorium dell’Istituto Italiano di Cultura di Pechino il 6 luglio.

LOSTATOBRADO è soprattutto un collettivo di musica elettronica sperimentale “post-agricola” nato nel 2023 dall’incontro delle voci, delle idee e delle parole dei tre sound designer e compositori per il cinema Alessio Vanni, Lorenzo Valdesalici e Lorenzo Marra. La loro musica è fatta per immagini, ispirandosi trasversalmente dal mondo del cinema, in particolare dalle colonne sonore di artisti come Ennio Morricone, per unirsi al cantautorato italiano (C.S.I., Verdena, Iosonouncane) e sonorità straniere di artisti come Bjork, Thom Yorke e molti altri. Nel 2024 pubblicano il loro album d’esordio “Canzoni contro la ragione” recensito da Blow Up, Rockit e da Rumore classificandolo come disco del mese di luglio. Hanno collaborato con diverse associazioni di cinema per cui hanno realizzato sonorizzazioni live e partecipato al “Festival della lentezza” di Parma con uno spettacolo dedicato a George Méliès. Nello stesso anno ricevono il premio speciale Rockit del concorso musicale “Musica da Bere”, vincono il concorso “Blender” organizzato da Locomotiv Bologna aggiudicandosi il supporto alla produzione da parte di Emilia Romagna Music Commission e Locomotiv Records, e a dicembre ricevono il premio “MITA” allo storico concorso Rock Contest Controradio di Firenze. Tane è il primo singolo estratto dal nuovo album della band Ahimè pubblicato il 12 dicembre per Locomotiv Records.

Il collettivo composto da Alessio Vanni, Lorenzo Valdesalici e Lorenzo Marra aprirà inoltre tutte le date del prossimo tour dei C.S.I. – ad eccezione del primo dei due live a Marzabotto – a partire dal 29 agosto al Festival Lupo di Montesole (BO).

 

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