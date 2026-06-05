www.controradio.it "Ricca, polifonica, audace": presentata la 35a stagione del Teatro Puccini di Firenze Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:46 Share Share Link Embed

Presentata oggi la 35a stagione del Teatro Puccini, definita come “ricca, polifonica e audace” Ad aprire il cartellone principale, il 6 e 7 novembre, sarà Paolo Calabresi con “Tutti gli uomini che non sono”, un’esilarante e profonda riflessione sull’identità arricchita da filmati originali dei suoi celebri “falsi” d’autore. Subito dopo, il 13 e 14 novembre, assisteremo all’atteso debutto alla regia teatrale di Ambra Angiolini. A seguire un’alternanza tra nomi noti (Lodo Guenzi, Marco Travaglio, Ale e Franz, Paolo Hendel, tra gli altri) e nuove proposte d’autore

Anche quest’anno il Puccini conferma la propria vocazione come teatro di impegno civile. Ospitando il progetto “62 poltrone in memoria delle vittime delle mafie”, l’iniziativa che dedica stabilmente sessantadue posti della platea alla memoria delle vittime della criminalità organizzata. Ogni poltrona reca impresso un nome simbolo della lotta alle mafie e un QR code che permette al pubblico di approfondirne la storia e i cenni biografici, trasformando lo spazio teatrale in un presidio vivo di legalità, memoria e condivisione.

Il Teatro Puccini di Firenze si conferma un punto di riferimento insostituibile nel panorama culturale toscano e nazionale, forte di una stagione 2025/2026 che ha registrato numeri importanti: 162 giornate di spettacolo e oltre 48.000 spettatori paganti. A tali cifre si sommano le numerose presenze a eventi con ingresso libero o curati da altre realtà. Un successo travolgente che dimostra la vitalità di uno spazio capace di intercettare il presente e che si prepara a inaugurare il nuovo anno con un cartellone guidato, come sempre, dalla sua storica vocazione di “Teatro stabile della satira e della contaminazione dei generi”.

Tutte le info sul programma le trovate sul sito del Teatro Puccini

Lorenzo Luzzetti è il direttore artistico del Teatro