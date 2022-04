🎧 Shaken Baby Syndrom: ciclo di contri a Firenze per informare e prevenire Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:05:28 Share Share Link Embed

SHAKEN BABY SYNDROME – SINDROME DA SCUOTIMENTO L’ESPERIENZA DI ANPAS TOSCANA PER INFORMARE LE FAMIGLIE E PREVENIRE una forma di maltrattamento poco conosciuta, attraverso l’iniziativa “Il senso di mattia” 4 Aprile 2022 dalle 15.00 alle 17.00 Firenze, Sala Visitor Centre, Piazza della Stazione (FI)

Intervista a Valentina di Gianni di Anpas

Un evento per informare e sensibilizzare la comunitĂ , in particolare genitori e caregiver, sul tema della Shaken Baby Syndrome (la sindrome da scuotimento), sindrome ancora sottovalutata e talvolta sconosciuta al fine di garantire il benessere psicofisico del neonato a partire dall’iniziativa di ANPAS Toscana “Il Senso di Mattia” attraverso testimonianze e interventi di esperti, il saluto dell’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Firenze, Sara Funaro e con il patrocinio del Garante per l’infanzia e l’adolescenza Regione Toscana.

L’incontro si svolge all’interno del progetto “Promozione Intervento Multilivello di Protezione Infanzia” selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertĂ educativa minorile e coordinato da Terre des Hommes, che nell’ambito del suo intervento di contrasto al maltrattamento infantile promuove la campagna di sensibilizzazione #NonScuoterlo, dedicata alla prevenzione della Shaken Baby Syndrome.

PROGRAMMA

h 15.00 SALUTI ISTITUZIONALI

Camilla Bianchi, Garante per l'infanzia e l'adolescenza Regione Toscana

Sara Funaro, Assessore alle Politiche Sociali Comune di Firenze

Dimitri Bettini, Presidente ANPAS Comitato Regionale Toscano ODV

Niccolò Mancini, Vicepresidente ANPAS Nazionale

h 15.30-16.50 INTERVENTI

Il progetto intervento multilivello protezione infanzia

Federica Giannotta, Responsabile Advocacy e Programmi Italia, Terre des Hommes

SBS: che cos'è e quali sono le conseguenze

Stefania Losi, Pediatra e Responsabile Servizio GAIA AOU Meyer

Testimonianza di una mamma

Caterina Innocenti

SBS: gli aspetti psicologici correlati

Vanessa Zurkirch, Psicologa-psicoterapeuta AOU Careggi e Centro di Riferimento Regionale sulle CriticitĂ Relazionali

H 16.50 DOMANDE e CONCLUSIONE