Controradio News ore 7.25 – 4 aprile 2022

Controradio news- Si apre oggi, 23 anni dopo la sua morte, il primo processo in corte d’assise che dovrà stabilire la verità sul caso di Emanuele Scieri , 26 anni di Siracusa, il parà di leva della Folgore trovato cadavere ai piedi di una torre di prosciugamento dei paracadute il 16 agosto 1999 nella caserma Gamerra di Pisa. Gil imputati sono due ex caporali, Alessandro Panella, 42 anni, e Luigi Zabara, 44, accusati di omicidio volontario aggravato in concorso.

Controradio news-Si apre oggi davanti alla gup di Firenze Sara Farini anche l’udienza preliminare per l’inchiesta su Open. Tra gli undici indagati per i quali la procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio Matteo Renzi: non si sa al momento se in tribunale ci sarà il senatore che, ricevuta la notifica della richiesta di rinvio a giudizio, rispose firmando una denuncia a carico del pm fiorentini per presunta violazione dell’articolo 68 della Costituzione sulle prerogative dei parlamentari e abuso d’ufficio. Oltre a Renzi il processo è stato chiesto per altre dieci persone tra cui i parlamentari Maria Elena Boschi e Luca Lotti, l’avvocato Alberto Bianchi, ex presidente di Open, e l’imprenditore Marco Carrai.