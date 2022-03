Workshop gratuito di musica rap!

Se hai fra i 13 e i 16 anni e ami ascoltare musica rap partecipa al workshop di formazione per la creazione di brani originali. Il workshop parte a marzo, è gratuito, i posti disponibili sono limitati ed in esaurimento. Scadenza del bando 11 marzo

Se hai fra i 13 e i 16 anni e ami ascoltare musica rap partecipa al workshop di formazione per la creazione di brani originali. Si inizia scoprendo la storia del rap, dalle sue origini negli Stati Uniti fino ad arrivare alla trap, musica che per alcuni suoi contenuti ha suscitato molto dibattito in Italia. Si prosegue insieme ad al rapper CHARLIE DAKILO e al conduttore radiofonico/Dj DAVIDE DEIV AGAZZI per imparare a scrivere un brano, scegliendo insieme un tema che senti vicino, per poi rapparlo su una base musicale. Durante il corso sono previsti collegamenti video con un noto rapper italiano con cui sarà possibile anche dialogare a distanza. A conclusione del percorso ti aspetta uno studio di registrazione per produrre il brano che hai scritto e che farà parte di un mix tape su CD.

La tua registrazione sarà diffusa in rete e programmata sulle frequenze di Controradio, dove potrai presentarla durante una trasmissione radiofonica dal vivo. E non è finita! I migliori rapper del workshop potranno partecipare al Rap Contest che si svolgerà a Firenze.

Il workshop parte a marzo, è gratuito e si svolge un pomeriggio alla settimana al Centro Metropolis, in via Liguria a Firenze (zona Piagge).

Il lavoro di scrittura sarà seguito individualmente e i posti disponibili sono limitati ed in esaurimento.

Se sei interessato non perdere tempo, iscriviti subito compilando il modulo che trovi in questa pagina e cliccando su “Invia”.

Scadenza bando venerdì 11 marzo 2022.

Il workshop di musica rap è un’iniziativa Controradio Club e Controradio, realizzata con il contributo di Fondazione CR Firenze e la collaborazione del Consorzio Martin Luther King.

Info: club@controradio.it