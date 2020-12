“Brutto disco”, il ritorno di Charlie Dakilo. L’intervista

Il nuovo album dell’educatore sociale e veterano del rap fiorentino Charlie Dakilo. Ascolta l’intervista a cura di Giustina Terenzi

‘Brutto Disco’ è il nuovo lavoro del rapper fiorentino Charlie Dakilo. L’album è disponibile dal 23 novembre su tutti gli store digitali (Spotify, Apple Music, Tidal), ed esce per l’etichetta Urban Pusher di Ganji Killah.

Così descrive il disco l’autore “Brutto Disco perché non è un album felice, sono le riflessioni e gli stati d’animo degli ultimi due anni. Brutto perché non c’è un pezzo preso bene, perché triste e nostalgico, quasi fatalista. Forse brutto anche perché è vero, senza filtri, diretto e in maniera grottesca anche sincero. Brutto perché mi rispecchia in pieno durante la solitudine, nelle notti solo in studio a pensare a quello che ho intorno e che mi è successo.”

ASCOLTA

BIO BREVE:

Charlie Dakilo, classe ’84, muove i primi passi nella cultura hip hop alla fine del 2000. Dopo anni passati fra jam e live in tutta la Toscana nasce La Primiera, crew che esordisce nel 2009 con “Unshittable”. Dopo 2 anni esce il disco “Sangue e inchiostro”. Concluso il progetto della Primiera, il primo lavoro solista per Charlie Dakilo dal titolo “Così è se vi pare”.