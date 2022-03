Controradio News ore 7.25 del 2 marzo 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:29 Share Share Link Embed

Controradio News – Una grande bandiera della pace di 11 metri per 11 sventolata sulle note della canzone ‘Futura’ di Lucio Dalla. E’ il flash mob degli operatori sanitari impegnati nella campagna vaccinale, i volontari e lo staff del Mandela forum di Firenze per manifestare solidarietà nei confronti dell’Ucraina. Nei prossimi giorni la grande bandiera della pace resterà al Mandela forum.

Controradio News -Un centinaio di ucraini hanno manifestato ieri a Livorno, in piazza Grande, contro la guerra. Tra le richieste di aiuto, medicinali e generi alimentari. L’amministrazione comunale senese si mobilità per l’Ucraina: parte infatti la raccolta di alimenti, vestiario e medicinali del Comune, che punta anche a coinvolgere la comunità senese. Partiti i primi aiuti anche da Firenze, Lucca, Prato e Grosseto.

Controradio News -Oltre 100 persone, hanno effettuato donazioni di generi di prima necessità portandoli nel punto di raccolta allestito da ieri nell’atrio di Palazzo Civico a Pisa. Per oggi alle 18 il Comune ha convocato una riunione con le associazioni del terzo settore alla quale parteciperanno anche il rettore dell’Università di Pisa, Paolo Mancarella, e i rappresentanti della Normale e della Scuola Superiore Sant’Anna e della comunità ucraina cittadina che hanno lanciato su Facebook il gruppo ‘Emergenza in Ucraina a Pisa’

Controradio News -Da ieri sera i lavoratori del Maggio musicale fiorentino “porteranno una coccarda con i colori dell’Ucraina, in solidarietà di chi sta pagando il prezzo più duro di questa guerra e con i colori della Pace, valore fondante e unico fine da perseguire con forza”. E’ quanto reso noto dai rappresentanti sindacali delle maestranze del Teatro prima dell’inizio de L’Amico Fritz di Mascagni.

Controradio News – Sono 400 le persone che hanno deciso di aderire alla campagna di vaccinazione convinte dall’arrivo in Toscana del Novavax, il primo a base di proteine. Alle 17 di ieri è stata aperta una nuova finestra sul portale regionale per la campagna di vaccinazione a persone di età pari o superiore a 18 anni e solo per il ciclo primario, quindi non per il richiamo booster di una precedente somministrazione con altro siero.

Controradio News -Imbrattato a Livorno il monumento che ricorda le 140 vittime del Moby prince, il traghetto della Navarma che si incendiò dopo la collisione con la petroliera Agip Abruzzo a quasi tre miglia dalla costa di Livorno il 10 aprile 1991. Ferma condanna dal mondo politico ed istituzionale livornese e toscano.

Controradio News – A seguito dell’assemblea comunale del Partito Democratico di Viareggio (Lucca), in seguito alla revoca delle deleghe a Federica Maineri (Pd) sostituita anche come vice sindaco, dal primo cittadino di Viareggio Giorgio Del Ghingaro, il Pd che era in maggioranza va all’opposizione. La decisione è stata comunicata in una nota.

Controradio News – Il presidente del Coni Giovanni Malagò, il presidente della Figc Gabriele Gravina, i campioni Gabriel Batistuta, Giancarlo Antognoni e il direttore generale della Fiorentina Joe Barone parteciperanno il 7 marzo all’evento a Palazzo Vecchio in cui sarà svelato il progetto vincitore per la riqualificazione dello stadio Franchi di Pier Luigi Nervi e dell’area di Campo di Marte. Sono otto i progetti finalisti del concorso.