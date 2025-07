Comune di Prato, Claudio Sammartino commissario prefettizio

Il prefetto di Prato Michela La Iacona, a seguito delle dimissioni della sindaco di Prato Ilaria Bugetti divenute irrevocabili da oggi, ha avviato la procedura di scioglimento del Consiglio comunale della città toscane. Con proprio provvedimento, in attesa del Dpr di scioglimento, ha sospeso lo stesso consesso e nominato il prefetto in quiescenza Claudio Sammartino commissario prefettizio. Lo rende noto la stessa prefettura di Prato.

Ilaria Bugetti si è dimessa venti giorni fa a seguito dell’inchiesta per corruzione che l’ha coinvolta insieme all’imprenditore Riccardo Matteini Bresci.

Classe 1954, Sammartino è stato prefetto tra l’altro a Catania, sua città di origine, e in precedenza di Reggio Calabria, Taranto e Savona ed è stato commissario dello Stato per la Regione siciliana.

L’anno scorso ha presieduto la commissione, nominata dal Viminale, di accesso al Comune di Bari per valutare eventuali infiltrazioni mafiose all’interno dell’amministrazione.

“Rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro al commissario prefettizio Claudio Sammartino per l’importante incarico che è chiamato a svolgere alla guida del Comune di Prato. Come Partito Democratico assicureremo la massima disponibilità e collaborazione istituzionale per fare in modo che i progetti e le attività della città non si fermino, nonché per accompagnare questa fase di transizione verso le prossime elezioni amministrative”. Lo dichiara in una nota Marco Furfaro, deputato e componente della segreteria nazionale Pd.

“Auguriamo buon lavoro al commissario prefettizio Claudio Sammartino, nominato a Prato in seguito alle dimissioni del sindaco Ilaria Bugetti. In quello che è e sarà un periodo delicato e complesso per la nostra città, un lasso di tempo che comporterà impegno costante, come rappresentanti delle istituzioni assicuriamo ed assicureremo la massima collaborazione ed il nostro metterci a disposizione sempre per il bene di Prato”. Lo scrive, in una nota, il deputato pratese di Fratelli d’Italia, Chiara La Porta.

“Nell’augurare buon lavoro al dottor Sammartino, nominato commissario prefettizio a Prato a seguito delle note vicende giudiziarie che hanno coinvolto l’ex sindaco Bugetti, pensiamo che quella odierna sia una giornata davvero triste per i pratesi, non certo per l’arrivo del rappresentante del Ministero chiamato a traghettare la città fino alle prossime elezioni, quanto per le gravi motivazioni che hanno determinato la sua venuta”. Lo affermano in una nota l’on. Elisa Montemagni e Claudiu Stanasel, rispettivamente commissario provinciale per Prato e capogruppo della Lega in consiglio comunale.